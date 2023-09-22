Şehit Üsteğmen Yıldırım ve Şehit Öğretmen Tunca, vefatlarının 9'uncu yılında unutulmadı

Şehit Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve Şehit Öğretmen Adnan Tunca, vefatının 29’uncu yılında Edirne’de kabirlerinin başında düzenlenen programlarla anıldı.

Tunceli kırsalında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Efkan Yıldırım ve Batman’da şehit olan Öğretmen Adnan Tunca, şehadetlerinin 29’uncu yıl dönümünde dualarla anıldı.

Şehit kabirleri başında düzenlenen anma programlarına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, kurum müdürleri şehit aileleri, Şehit Yıldırım’ın dönem arkadaşları ve şehit öğretmen Tunca’nın adının verildiği okulun öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Yapılan duaların ardından şehit kabirlerine çiçekler bırakıldı. Programlara katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Yıldırım ve Tunca aileleriyle görüşerek sabırlar diledi.

Yıldırım ve Tunca’yı saygı ve rahmetle andıklarını söyleyen Vali Sezer, "Bizi burada huzuruna çağıran iki şehidimiz var. Şehitlik yüce bir makam. Üsteğmenimize, öğretmenimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.