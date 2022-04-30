Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta operasyon sırasında mevzi değiştirirken yüksekten düşerek şehit olan Uzman Çavuş Berkay Akgül memleketi Tekirdağ'ın Saray ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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  • 30.04.2022 20:41
  • Güncelleme: 30.04.2022 20:54
Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül son yolculuğuna uğurlandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

“Eren Abluka-5 Şht. Uzm. Onb Israfil Işık” Operasyonu kapsamında Şırnak Merkez Cudi Dağı Kenyamevik Tepe mevkii operasyon bölgesine intikal ederken mevzi değiştirirken dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek şehit olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Berkay Akgül bugün memleketi Tekirdağ’ın Saray ilçesi Kavacık Mahallesi’nde gözyaşları içerisinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Şehidin acılı anne babası oğullarının Türk bayrağı sarılı tabutuna sarılıp ağlarken, şehidin 6 yaşındaki oğlu Nuri Ediz ise olan biteni şaşkınlık içerisinde seyretti.

Şehidin cenazesi Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alınmasının ardından Ayaspaşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavacık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İHA

SHA Editör
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