Şehit ve gazi yakını aileler sabah kahvaltıda buluştu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şehit ve gazi yakını aileler sabah kahvaltıda buluştu.

Şehit ve gazi yakını aileler sabah kahvaltıda buluştu
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde şehit ve gazi yakını aileler sabah kahvaltıda buluştu.

Gölpazarı Belediyesine ait tarihi butik Konak Otel’de düzenlenen kahvaltıya İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Suer, şehit ve gazi yakını aileleri katıldı. Kahvaltının ardından, dualar eşliğinde vatan için canlarını vermiş şehitler ve ahirete intikal eden gaziler rahmetle anıldı.