Şehit yakınları bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit yakınları, Edirnekapı Şehitliği’nde kabir ziyaretinde bulundu. Şehit yakınları burada mezar başında dua ederek Kur’an-ı Kerim okudu.

İstanbul’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları Edirnekapı Şehitliği’ne ziyarette bulundu. Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelen aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

“Oğlum şu anda Peygamber Efendimiz ile birlikte kurban kesiyor”

Şehit yakını Halis Kılıç, “Oğlum şu anda Peygamber Efendimiz ile birlikte kurban kesiyor. Vatanımız için gençlerimizi verdik, bu bizim için kolay değil. Bu onsuz geçirdiğimiz on ikinci bayram. Bayram günleri dışında her cuma buradayız. Günümüz bu şekilde geçiyor” dedi.

“Bayramlar bizim için buruk geçiyor”

Osman Beki ise, “Bayramlar bizim için buruk geçiyor. Hayat devam ediyor. Evlatlarımız bu topraklar için canlarını verdikleri sürece bizler varız” şeklinde konuştu.

“Bu acıyı yaşayan bilir”

Erdoğan Teneke, “Bu acıyı yaşayan bilir. Ben bu acıyı ülkem için yaşıyorum. Kürt, Laz, Çerkez bir Allah’ın kulu. Kardeşim 2000 yılında Şırnak Uludere’deki çatışmada şehit oldu. Buraya ilk defnedildiğinde tek şehit kardeşimdi. O zaman terör olaylarının çok olduğu yıllardı” cümlelerini kullandı.