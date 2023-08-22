Şehit yakınları ve gazilere yeni sosyal tesis

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehit yakınları ve gaziler için 80 metre karelik yeni bir sosyal tesis projesi inşa ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatan için şehit olan ve bu yolda gazilik mertebesine ulaşan vatandaşlar için yeni bir projeye başladı. Yüce’nin talimatıyla Eski Hayvan Pazarı Yolu üzerindeki Sakarya Şehit ve Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’nin binası yanında yeni bir sosyal tesis inşa ediliyor. 80 metrekarelik açık ve kapalı alanı olan bu tesis, tamamlandığında şehit yakınlarına ve gazilere hizmet verecek. Proje tamamlandığında dernek binasına tahsis edilecek ve kurulacak işletmeyle şehit yakınları, gaziler ve aileleri dernek binasından ayrılmadan burada keyifle vakit geçirebilecek.