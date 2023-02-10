Şehitkamil'deki 9 çadır kentte 17 bin kişi barınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 9 farklı noktada kurulan çadır kentte 17 bin kişi misafir ediliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, il genelinde 900 mühendisin kapı kapı gezerek hasar tespit çalışması yürütüldüğü söyledi.

Dron ile görüntülenen çadır kurulum çalışmalarını inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Diğer vilayetlere bakınca halimize şükrediyoruz. Şehitkamil ilçesinde bulunan 9 toplu çadır alanı var. Toplamda 17 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Kış olması ve yağış bulunması nedeniyle vatandaşlarımız büyük sıkıntı çekiyor. Hem vatandaşlarımızın iaşesi, hem de barınma noktasında imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz’’ dedi.

Hasar tespiti başladı

Başkan Fadıloğlu, insanların bir yandan ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da arama kurtarma ve binalardaki hasar tespit çalışmalarının da gerçekleştirildiğini belirterek, il genelinde 900 mühendisin kapı kapı dolaşarak hasarı tespit ettiğini kaydetti. Fadıloğlu, ’’Çevre Şehircilik Bakanlığımız, hem kamu kuruluşlarımızın, hem de sivil yapıların kontrollerini gerçekleştiriyor. Sadece Gaziantep’te yaklaşık 900 mühendis, tek tek hane hane geziyor. Vatandaşlarımıza E- devlet üzerinden adına kayıtlı evinin bilgilerini görebilecek. Ona göre barınmasını sağlayacak" diye konuştu.