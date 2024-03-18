Şehitler Abidesi 18 Mart gününe özel ışıklandırıldı

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıldönümünde tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılarak ışıklandırıldı.

Şehitler Abidesi 18 Mart gününe özel ışıklandırıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi, ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılarak ışıklandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yıldönümünde Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’ne saat 19.30-00.00 arasında ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

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