Şehitler'e Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni şubesi, Gölcük Şehitler Mahallesi'nde hizmete girdi.

Şehitler'e Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni şubesi, Gölcük Şehitler Mahallesi’nde hizmete girdi.

Gölcük’te Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin şube sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Şehitler Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde hazırlıkları tamamlanan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni şubesi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte katıldığı açılışta, yeni hizmete giren marketin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Şehitler'e Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Şehitler'e Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı