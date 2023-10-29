Şehitler için dua okuyup çorba dağıttılar

Bursa'da bir grup hayırsever vatandaş, Cumhuriyetin 100'üncü yılında şehitler için Üftade Camii'de dua okuyup, çorba ikramında bulundu.

Şehitler için dua okuyup çorba dağıttılar
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’da bir grup hayırsever vatandaş, Cumhuriyetin 100’üncü yılında şehitler için Üftade Camii’de dua okuyup, çorba ikramında bulundu.

Bir grup hayırsever vatandaş, sabah namazında şehitler için Osmangazi ilçesinde bulunan Üftade Camii’de toplandı. Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesinin ardından şehitler için çorba ikramında bulunuldu. Cumhuriyetin 100. yılında vatandaşlar, daha sonra ellerinde bayraklar ile Pınarbaşı Şehitliği’ne giderek dualar etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şehitlik Türk bayrakları ile donatılırken, duygu dolu anlar da yaşandı.