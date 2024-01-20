Şehitler için program düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şehit düşen askerler için Mevlid-i Şerif ve dua programı düzenlendi.

Bozüyük Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen askerler için düzenlenen Mevlid-i Şerif ve dua programına katılan Vali Aygöl, dualarını okuyarak şehitleri andı. Ülkenin bütünlüğü ve birliğinin önemini vurgulayan Vali Aygöl, “Devletimizin bekası, huzur ve güvenliği için şehadet şerbetini içen kahraman Mehmetçiklerimizi rahmetle ve minnetle andık. Hiçbir şehit ailesini yalnız bırakmayacağız. Emanetlerine sahip çıkacağız’’ ifadelerini kullandı.