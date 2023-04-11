Şehitlerin isimleri iftar sofralarında yaşatılıyor

Türkiye Gaziler Vakfı ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehitler Vakfı şehitlerin isimlerini iftar sofralarında yaşatıyor.

Şehitlerin isimleri iftar sofralarında yaşatılıyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Türkiye Gaziler Vakfı ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehitler Vakfı şehitlerin isimlerini iftar sofralarında yaşatıyor.

Türkiye Gaziler Vakfı ile Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehitler Vakfı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da "#İftarŞehidimizdenFatihaSizden" projesi çerçevesinde şehitlerin isimlerini ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında anıyor ve yaşatıyor.