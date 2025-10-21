Şehre 'göz kulak' olmak için yola çıktılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı çözüme kavuşturmak amacıyla "Göz Kulak" adında yeni bir saha ekibi kurdu.

"Gözümüz yolda kulağımız sizde" sloganıyla 12 ilçede görev yapacak "Göz Kulak" ekibi, "A Takımı" çatısı altında faaliyet gösterecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan birimin tanıtımı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla yapıldı.

Lansmanda, "A Takımı" ve "Göz Kulak" ekibine tahsis edilen araçlar ile çeşitli ekipmanlar sergilendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, programda yaptığı konuşmada, "A Takımı" olarak yola çıkan ekibin tamamen sahaya indiğini belirtti.

"Araç sayımız 288’e, personel sayımız ise 512’ye ulaştı"

Araç ve personel sayısı hakkında bilgi veren Büyükakın, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla araç sayımız 288’e, personel sayımız ise 512’ye ulaştı. Zaman zaman artan ihtiyaçlar doğrultusunda 239 ilave araç ve iş makinemiz de hizmet veriyor. Ayrıca 43 yeni aracın alım süreci devam ediyor. Şu anda sahada görev yapan 10 acil tamir ve bakım aracımız bulunuyor. Bu araçlar, ihtiyaç duyulan noktalara gidip gerekli işlemleri hızla tamamlıyor. Ayrıca 2 asfalt robotu, 4 silindir ve 3 çalı kesme robotu aldık. Bu ekipmanlar özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilmek için sahada aktif görev yapacak"

"Göz Kulak ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor"

Büyükakın, yeni dönemde çevreci çözümlerin de devreye girdiğini ifade ederek, "Elektrikli araçlara sahip Göz Kulak ekibimiz artık şehrin her noktasında devriye halinde olacak. Daha önce vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sahaya iniyorduk şimdi ise bizden önce fark eden, tespit eden bir yapıya geçiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan tüm yollarda denetim yapmak üzere 12 yeni elektrikli araç hizmete başladı. Göz Kulak ekibimiz, şehrimize göz kulak olmak üzere sahaya iniyor. Gördüğünüz gibi her gün yeni bir işle karşınızda oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Alanında uzman personelden oluşan Göz Kulak ekibinin, üniformalı olarak gerektiğinde yaya veya araçla sahada olacağı belirtildi. Mahallelerdeki eksiklikleri tespit edecek ekiplerin, gözlemledikleri sorunları ilgili müdürlüklere ileterek sürecin takibini yapacağı ve muhtarlarla iletişim halinde çalışacağı öğrenildi.

Öte yandan, uzun süredir kırsalda görev yapan A Takımı’nın, artan talepler doğrultusunda artık şehir merkezlerindeki mahallelerde de görev yapacağı ve bu ekipler için 10 yeni tip aracın hizmete alındığı bildirildi.