Şehre Vefa Hareketi geleneklerine sahip çıkmaya devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclis üyeleri Muharrem ayı sebebiyle geleneksel hale getirdikleri aşure hayrını Zağnos Paşa Camii karşısında gerçekleştirdi. 1000 kişilik yapılan aşure dualar eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayra, Balıkesir Kent Konseyi Genel Sekreteri Mürşid Canbulat, BALDEP Başkanı Mehmet Çalışkan, Türk Ocakları Başkanı Tahir Korucuoğulları, Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici, Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Suat Zerengil, Balıkesir OSB Bölge Müdürü Mesut Eray, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, MEMUR-SEN İl Başkanı Ercan Kurter, BAYŞAD Başkanı Gülçin Yurdakul, Sındırgı Yörük Türkmen Derneği Başkanı Fatma Oya Kocataş, Balıkesir Olgunlaşma Enstütüsü Müdürü Süreyya Eray ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Meydan da katılım sağladı.

Karadağ: “Hayrımızı imece usulü yaptık”

Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Başkanı Gökmen Karadağ hayır sonrasında yaptığı açıklamada “Aşure, kültürümüzde kardeşliğin, birlikteliğin sembolüdür. Acılarımızı tatlıya çevirebileceğimizin, mutluluğu ve barışı ikram ederek yayabileceğimizin örneğidir. Muharrem Ayı’nda birçok farklı etnik unsurdan insanlarımızın kalplerinin, duygularının birleştiği, dayanışma içinde oldukları günleri yaşıyoruz. Biz de Şehre Vefa Meclis üyeleri olarak kent gönüllüsü üyelerimizin desteği ile imece usulü hayrımızı bu yıl da gerçekleştirdik. Hayrımıza uzaktan yakından katılım gösteren herkese teşekkür ederken, Şehre Vefa Meclisinin kurulması için bizleri teşvik eden her zaman yanımızda olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a ve Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı’ya teşekkürü bir borç biliriz” dedi.