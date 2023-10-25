Şehre Vefa Meclisi'nden Cumhuriyet'le yaşıt ulu çınarlara vefa

Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi üyeleri, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 100. yılı sebebiyle il sınırları içinde yaşayan Cumhuriyet’le aynı yıl doğumlu vatandaşları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet’le yaşıt ulu çınarlar, Cumhuriyet’in ilk dönemine ait çocukluk hatıralarını ve büyüklerinden dinledikleri Kurtuluş Savaşı anekdotlarını anlatarak, geçmişi yad ettiler.

Ziyaretler hakkında açıklamalarda bulunan Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Başkanı Gökmen Karadağ, "Bu projemizin fikir babası aslında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’dır. Kendisiyle yaptığımız bir görüşmede böyle bir çalışma yapmamızın anlamlı olacağını ifade etmesi ile bu projeye start verdik. İlk olarak il sınırlarımız içerisinde ikamet etmekte olan 1923 yılı doğumluları tespit ederek işe başladık. Yaptığımız araştırma sonucunda 14 ilçemizde 24 vatandaşımızı tespit ettik ama ne yazık ki 7 tanesi sağlık problemleri nedeniyle ziyarete uygun değildi. Biz de Karesi, Balya, Kepsut, Burhaniye, Edremit ve Susurluk’ta bulunan kıymetli büyüklerimizin aileleri ile muhtarlarımız vasıtasıyla irtibata geçerek ziyaret talebimizi ilettik. Sağ olsunlar hiçbiri davet talebimizi geri çevirmedi. Yaptığımız ziyaretlerde kah hüzünlü anıları kah eğlenceli anıları dinledik. Ziyaretlerimiz esnasında en vurucu an götürdüğümüz hediyeler arasında olan şanlı Türk bayrağımızı çıkardığımızda 100 yaşındaki ulu çınarların gözyaşlarını tutamamasıydı. Bizler de bu sahne karşısında duygu dolu anlar yaşadık. Onların bu ziyaretimizden duyduğu memnuniyeti görünce bizler de ziyadesiyle mutlu olduk. Bu vesileyle Cumhuriyet’i bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi şükran, minnet ve dualar ile yad ederken, al bayrak altında olmaktan gurur ve onur duyan tüm aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" dedi.