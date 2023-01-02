Şehrin dibinde 120 dönümlük cazibe alanı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla, vatandaşların tarım arazileri içerisinde keyifli zaman geçirebileceği 120 dönümlük alan oluşturuldu.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla, şehrin dibinde, vatandaşların tarım alanları içerisinde keyifli zaman geçirebileceği bir alan oluşturuldu. İçerisinde çilek, lavanta, üzüm serası gibi alanların olduğu, aynı zamanda vatandaşların barbekü yapıp, çocukların parkta eğlenebileceği alanda 300 çeşitte canlı üzüm sergilenecek.

Gazetecilere açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Burası vatandaşlarımıza açık. Buranın özelliği nedir? Hafta içi hafta sonu fark etmez, ailenizle birlikte geldiniz. Şu arkamda gördüğünüz alan piknik alanı. Her şey hazırlandı. Barbeküler geliyor. 10-12 civarında aile burada piknik yapabilecek. Hemen arkasında oyun parkı var. Aileleri piknik yaparken, çocuklar parkta oyun oynayabilecek. Burada eğer ki mevsimine göre çilek, üzüm varsa onların tadına bakabilecek. İçeride, serada üretilen ürünlerden satın alabilecek. Arkada lavanta bahçesi var. Buraya gelen vatandaşlarımız lavanta bahçesinde fotoğraf çekebilecek. Ailelerin hem buradaki faaliyetleri görebileceği hem de buradan üretilen ürünlerden tadabileceği hem de vatandaşların keyifli bir zaman geçirebileceği bir alan haline geldi. Şehrin merkezinde böyle bir alan ihtiyacımız vardı. Burası yaklaşık 120 dönüm civarında. Aynı zamanda vatandaşlarımız 300 çeşit üzümü de burada asmada görebilecek. 300 çeşit üzümü bir arada gören nesil var mı aranızda? Hemen arkanız ise canlı üzüm müzesi olacak. Onların bin 600 üzüm çeşidinin 300’ünü burada sergileyeceğiz" dedi.