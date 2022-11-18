Şehrin dört bir yanındaki metruk binalara baskın

Sakarya’da polis ekipleri şehrin dört bir yanında bulunan metruk binalara şok baskınlar gerçekleştirdi. Yaklaşık 150 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda 3 uyuşturucu kullanan, 2 alkol kullanan ve 1 de aranan şahıs yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzurun sağlanabilmesi adına denetim, operasyon ve uygulamalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler şehrin dört bir yanında bulunan birçok metruk eve baskın düzenledi. Yaklaşık 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda; Adapazarı ilçesinde 3 uyuşturucu kullanan, 2 alkol kullanan ve 1 de aranan şahıs yakalandı. Öte yandan, baskınların yanı sıra bölgeden geçen araç ve şahıslarda arandı.