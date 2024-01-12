Şehrin huzuru ve güvenliği ele alındı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında ‘İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı’ düzenlendi.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne ait toplantı salonunda Vali Aygöl ve ilgili kurum amirlerin katılımıyla düzenlenen il güvenlik ve asayiş toplantısında şehrin huzuru ve vatandaşların güvenliği ele alındı. Trafik konusu başta olmak üzere şehir içi herhangi bir olumsuzluk oluşturan durumlara karşı alınabilecek tedbirler görüşüldü. İlçe kaymakamlarının da katıldığı toplantıda kapsamlı bir güvenlik önlemleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.