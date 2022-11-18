Şehrin kalbinde yürüdüler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Basın Yayın Bölümü öğrencileri ile Poyrazlar-Kömürlük Parkurundaki doğa yürüyüşü programında bir araya gelen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Genç arkadaşlarımla şehrin kalbi Adapazarı’mızın doğa harikası noktalarından birinde buluştuk. Hep bir arada olmaya ve şehrimize gençlerin gözlerinden bakmaya devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başkan Mutlu Işıksu ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’in de katıldığı yürüyüş programlarının sonuncusu Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Basın Yayın Bölümü öğrencilerine yönelik Poyrazlar-Kömürlük Parkurunda gerçekleştirildi.

Gençlerle hep bir arada olduklarını vurgulayan Başkan Işıksu, “Şehrin kalbinde yürüyoruz sloganıyla çok güzel anları hep birlikte yaşamaya, doğada birlikte olmaya devam ediyoruz. Bugün de üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımızla buluştuk. Çok güzel vakit geçirdik. İlgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hep bir arada olmaya ve şehrimize gençlerin gözlerinden bakmaya devam edeceğiz” diye konuştu.