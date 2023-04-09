Şehrin mutfaklarında Hacivat ve Karagöz eğlencesi

Antikkapı’nın Ramazan ayına özel hazırladığı Hacivat-Karagöz oyunu misafirlerin de katılımıyla özel bir eğlenceye dönüşüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. bünyesinde bulunan Maide Kafe ve Restoran ile Darıca Antikköfte şubelerinde, Ramazan ayına özel Hacivat ve Karagöz gösterisine yer veriliyor. Bu yıl eski Ramazanlara değinen ve misafirlerine nostaljik bir Ramazan yaşatmak amacıyla hareket eden Antikkapı, iftar sonrasında misafirlerine geçmişe dair izler bırakıyor.

İlk programı geçen hafta gerçekleştiren oyun, bu hafta sonu Darıca Antikköfte ve İzmit Maide Kafe ve Restoran’da olacak. Ramazanın son hafta sonunda ise 15 Nisan Cumartesi İzmit’te ve 16 Nisan Pazar günü Darıca’da olacak. Tiyatro oyunu iftarın hemen sonrasında başlayacak.