Şehrin tiyatrosu 26 yaşında

1997 yılında kurulan ve Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katan Kocaeli Şehir Tiyatrosu 26. yaşını kutluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 26 yaşında. 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren şehrin tiyatrosu, 26 yıldır Kocaeli’nin kültürel yaşamına zenginlik katıyor. Şehir Tiyatrosu 26 yaşına özel olarak 7 sezondur sahnelenen "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunu 100’üncü kez sanatseverlerle buluştu.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen galayı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın eşi Dinçer Sigalı ve vatandaşlar izledi.

Oyun sonunda kısa bir konuşma yapan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Bu bizim ikinci 100. temsilini gerçekleştiren oyunumuz. Şehir Tiyatroları olarak mutluyuz. Bugün 26. yaşımızı kutluyoruz. Çok eserler sahneledik. İnşallah daha güzel eserlerle bu sezonu kapatacağız" dedi.

Figen Büyükakın ise "Bugün çok güzel bir eser izledik. Şehir Tiyatrolarımız önemli eserleri şehirle sanatseverlerle buluşturuyor. Yakın zamanda Vişne Bahçesi oyunuyla bir ödül kazandılar. 26’ncı yaşlarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni ödülleri kendilerinden bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tüm ekip 26’ncı yıl pastasını kesti.