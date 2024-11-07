Şehrin üstünde asılı duran helikopter merak uyandırdı, gerçek sonradan anlaşıldı

Kocaeli'nde sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter merak uyandırdı. Helikopterin TEİAŞ'a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Şehrin üstünde asılı duran helikopter merak uyandırdı, gerçek sonradan anlaşıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nde sabah saatlerinde kentin çeşitli noktalarında dakikalarca asılı duran helikopter merak uyandırdı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

Kocaeli’nde vatandaşlar güne helikopter sesleri ile uyandı. Kentin farklı bölgelerinde dakikalarca asılı kalan helikopterin ne yaptığını merak eden vatandaşlar telefonlara sarılarak o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Helikopterin TEİAŞ’a ait olduğu ve elektrik hattında bakım yaptığı öğrenildi.

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