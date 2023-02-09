Şehzadeler Belediyesinden Adıyaman'a 35 bin ekmek

Şehzadeler Belediyesi, depremzedelere sıcak yemek çıkarılması için önceki gün 5 bin kişilik mobil aşevinin ardından Adıyaman’a bu kez de 35 bin ekmek gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlara yardım için seferberlik ilan eden Şehzadeler Belediyesi, bölgeye gönderdiği personel, araç, ekipman ve yardımlara her gün bir yenisini ekliyor. Depremzedelere sıcak yemek çıkarılması için önceki gün 5 bin kişilik mobil aşevini Adıyaman’a gönderen Şehzadeler Belediyesi, dün de kurulacak aşevi için Manisalı fırıncılar, hayırseverler ve belediyenin katkılarıyla temin edilen 35 bin ekmek gönderdi. Hazırlanan yardım tır belediye şantiyesinden bölgeye uğurlandı.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Şehzadelerde bir seferberlik ikan ettiklerini dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "AFAD’la koordineli olarak kurtarma ekiplerimizi, araçlarımızı, personellerimizi gönderdik. Her gün bölgeye bir sevkiyat yaptık. Son olarak 4 araçlık bir ekibimizi yola çıkarmıştık. Adıyaman’a doğru yoldalar. Şehzadeler Belediyesi olarak gönüllülerimizin de desteğiyle Adıyaman’da bir mobil aşevi kuruyoruz. Pişirilecek gıda maddelerini taşıyan bir kamyon, mobil aşevimiz ve iki de aracımız var konvoyda. Bugün de bu aşevimizle bağlantılı olarak 35 bin ekmek gönderiyoruz. Bölgede doğalgaz ve elektrik kesintisi sebebiyle fırınlarda ciddi bir üretim problemi var. Bu noktada bölgeye yakın illerdeki fırınlarla anlaşma çalışmalarımızı yürütürken Manisalı fırıncılarımız, hayırseverlerimiz de bize destek verdiler. Onların destek ve gayretiyle 35 bin ekmeği temin edip yükledik. Araçta iki de büyük çadırımız var. Sunumların yapılabilmesi için. Jeneratör, aydınlatma sistemi, çay ocağı gibi ilave ekipmanlar var. Sobamız, kömürümüz var. Daha önce giden 4 kişilik aşçı ekibimize takviye olarak bir gönüllü aşçımız da Adıyaman’a gidiyor. Bundan sonra da talepler istikametinde Şehzadeler Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ve gücümüzle bölgedeki vatandaşlarımız için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Şu ana kadar elliye yakın personelimiz araç ve ekipmanlarıyla bölgeye gönderilmiş durumda. Ne ihtiyaç varsa göndermeye devam edeceğiz. Gün birlik beraberlik günüdür. Yaraları birlikte sarma günüdür. Gün tek yürek tek bilek olma günüdür. Bunun en güzel örneğini sergileyen hayırsever Manisalılara da şükranlarımı sunuyorum" dedi.