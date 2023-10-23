Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi açılış için gün sayıyor

Seka Kültür Havzası’nın ilk eseri olması planlanan Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi aralık ayında açılarak hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası yerleşkesinin bir parçası olan Taşlı Değirmen yapısı Seka Kültür Havzası projesi çerçevesinde Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne dönüşüyor. Eskiden kağıt hamuru öğütme işleminin gerçekleştiği Taşlı Değirmen, restorasyonun ardından Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde ilk olarak tarihi yapının çatısı söküldü. Betonarme binanın temel güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca, tarihi yapının bodrum katında korozyon tamiri tamamlandı. Giriş takı imalatları yapılan projede çelik konstrüksiyon merdiven imalatları ve elektrik imalatları devam ediyor.

2 bin 200 metrekarelik alana sahip Seka Kültür Sanat İhtisas Merkezi restorasyonu çerçevesinde kat planları ve cephelerde özgün formun dışına çıkılmayacak. Kocaeli’nin en büyük sergi alanına sahip olacak merkez, sanat müzesi görevi görecek. Döşeme içine gizlenen ray sistemlerin kullanılacağı merkezde yıl boyu çeşitli konularda eğitim atölyeleri düzenlenecek. Merkezde kafeterya ve Kocaeli mutfağının yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı mutfak atölyesi de yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, restorasyonu devam eden Seka Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Büyükşehir bürokratları ve restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilileri eşlik etti.