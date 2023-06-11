Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu oldu

Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci etabı olan Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Orhan Okulu ipi göğüsleyerek altın kemerin sahibi oldu.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ikinci etabı Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri, Kocaeli’de tamamlandı. Bin 400’den fazla sporcu, katılım göstererek ter döktü. 180 bin TL’lik altın kemere uzanan mücadele nefesleri keserken final müsabakasında Orhan Okulu ve Yusufcan Zeybek karşı karşıya geldi. 56 dakika süren mücadelenin kazananı Orhan Okulu oldu. Başpehlivan Okulu, altın kemerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın elinden teslim aldı. Öte yandan, başaltı finalinde de Seçkin Duman ile Erdal Duman kardeşler karşı karşıya geldi. Erdal Duman, başaltı finalinin kazananı oldu.

“Maddi manevi ata sporumuza destek veren herkesten Allah razı olsun”

Mücadelenin ardından duygularını aktaran Başpehlivan Orhan Okulu, “Tabii ki çok mutluyum. Çünkü lig güreşlerinden birisiydi. Burası ikinci ayağıydı. Geçen haftaki ligde üçüncü oldum. Şimdi altın kemer kuşanmak nasip oldu burada. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’na, federasyon başkanımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Burada çalışan personel arkadaşlardan Allah razı olsun. Seyirci muhteşemdi. ‘Ata sporumuz’ deyip sabahın 9’undan akşamın bu saatine kadar bizleri izliyorlar. Vefakar seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi ata sporumuza destek veren herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.