Sekalılar Lokalindeki ilk etkinlikte Mehmet Ali Kağıtçı anlatıldı

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan Sekalılar Lokalindeki ilk etkinlik, SEKA’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatının anlatıldığı söyleşi oldu.

İzmit Belediyesi geçtiğimiz günlerde tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiği Sekalılar Lokalindeki ilk etkinlik SEKA’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatının anlatıldığı söyleşi oldu. Sekalılar Lokalinde Kocaeli Üniversitesi ve Başkent Üniversitesinde görev yapmış emekli akademisyen Dr. Mehmet Sarıoğlu tarafından "Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı" adlı söyleşi gerçekleştirildi. SEKA fabrikasının kuruluşunun 87’inci yıl dönümünde yapılan söyleşide Sarıoğlu Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatını anlattı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün burada sadece İzmit’imizin değil, ülkemizin de kalkınma tarihine ışık tutmuş bir kurumumuzun, bir yaşam biçimimizin, hatta bir devrimin simgesi; Cumhuriyetimizin ilk kağıt fabrikası olan SEKA’nın hatırasını yaşatmak için açmış olduğumuz Sekalılar Lokalinde ilk etkinliğimizi gerçekleştirmek üzere toplandık" dedi.

"SEKA, bu toprakların tarihiydi, her birimizin ortak paydasıydı"

SEKA’nın Mehmet Ali Kağıtçı’nın öncülüğünde kurulduğunu ifade eden Hürriyet, "Mehmet Ali Kağıtçı bir mühendisten daha fazlasıydı. O bir öğretmen, bir lider ve en önemlisi bir vizyonerdi. Onun vizyonu, yalnızca kağıt ve karton fabrikası kurmakla kalmamış, aynı zamanda bir toplumun kültürel ve sosyal dönüşümüne de öncülük etmiştir. Bu fabrika, işçisinden mühendisine, ailesinden çocuklarına kadar binlerce insanın hayatına dokunmuş, onlara iş, aş, eğitim ve birçok imkan sunmuş ve umut aşılamıştır. SEKA, bir fabrika olmanın ötesinde, bir ailenin merkeziydi. Okuluyla, kreşiyle, sinema ve tiyatro salonlarıyla, spor kulüpleriyle gerçek bir toplumsal yaşantı kurmuştu. Kadınların sosyal yaşamdaki yerini güçlendiren ilk kadın kürek takımına ev sahipliği yaparak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin de öncüsü olmuştu SEKA. İzmit’te, evinde ya da yakın çevresinde SEKA’nın dokunmadığı bir hayat, bir aile kalmamıştı. SEKA, bu toprakların tarihiydi, her birimizin ortak paydasıydı. İzmit’te her ailede SEKA’da çalışmış, emekli olan birisi vardır. Benimde dedem SEKA’dan emekli olmuş ve SEKA’nın ekmeğini yemiş. Bu çok kıymetli bir şey. O kültür hala devam ediyor. İşte böyle bir fabrika kurmuştu Mehmet Ali Kağıtçı. Alın teri, emek, özveri, gurur, cesaret, azim, aşk, mutluluk ve umut. Bütün bunlar Seka’nın kentin mayasına kattığı güzelliklerdi. Tam 87 yıl önce dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün temelini attığı, İktisat Vekili Celal Bayar’ın resmi açılışını yaptığı SEKA Kağıt Fabrikası, bugün artık olmasa da, ne yazık ki yok edilmiş olsa da inanıyoruz ki bu şehrin hafızasında sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu bir vizyon işidir"

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise "İzmit o kadar şanslı ki Fatma Başkanım sayesinde bugüne kadar hiç kimsenin düşünmediği böyle bir lokali bu şehrin bir değerine tahsis etmesi gerçekten takdire şayandır. SEKA demek kimlik demek, SEKA demek bellek demek. Bunlar insanların hiçbir zaman ne kalbinden ne beyninden uzak olamaz. Büyük bir kadirşinaslıkla bu toplantı yapılıyor. Burada yaşananın aynısını Eskişehir’de biz şeker fabrikasında yaşıyoruz. 1933’te değerli büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmış ve sektörle birlikte sosyallik ile kültürü bir arada getiren bir zihniyet. Bu bir vizyon işidir" şeklinde konuştu.

"SEKA İzmit’in kültürüne, sanatına büyük hizmet etmiştir"

Dr. Mehmet Sarıoğlu "Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı" adlı söyleşinde, "Mehmet Ali Kağıtçı buraya güzel bir imza atmış bir insandır. Türkiye’ye büyük bir kazanım yapmış bir insandır. Cumhuriyetin erken dönemlerinde taşın altına elini koyan insanlardan birisidir Mehmet Ali Kağıtçı. Sadece SEKA’nın kurucusu ve ilk kağıt mühendisimiz değildir. İşçi Sigortaları Hastanesi SEKA işçileri için kuruldu. Tiyatrosu, Kağıtspor, sineması, kampı bunlar çok değerlidir. SEKA İzmit’in kültürüne, sanatına büyük hizmet etmiştir" dedi.

Geniş katılım

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, skişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Baro Başkanı Mehmet Gül, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaeli Sekalılar Derneği Başkanı Münir Savaşlıoğlu, İzmit Sekalılar Derneği Başkanı Erdoğan Külah, SEKA Çocuk Dostları Derneği Başkanı Nuray Saral, SEKA emeklileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.