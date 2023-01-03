Sekapark A.Ş. gözünü yurtdışına çevirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark A.Ş., Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) çerçevesinde çeşitli organik ürünler üretti. Aralık ayında AB ve Ortadoğu ülkelerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin satışı için görüşmeler yapıldı.

Biberiye, tıbbi nane ve Melisa (oğul otu) ile üretilen pişmaniye ve çeşitli çaylar, vatandaşların damak tadına sunuldu. Beğenilen ürünler piyasanın kendini geliştirmesine de katkı sağladı. Projenin en önemli hedefi ise Kocaeli çiftçisinin ürünlerini yurtdışına ihraç etmek ve katma değer kazandırmak. Aralık ayı itibariyle AB ve Ortadoğu ülkelerine, tıbbi ve aromatik bitkilerden elde ettiğimiz ürünlerin satışı için görüşmeler devam etti.

Yüzde 100 başarı sağlanan biberiye, tıbbi nane ve Melisa yetiştiriciliği aynı zamanda organik tarıma geçiş sürecini de başlattı. Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak başlatılan sertifikalandırma süreci sonunda, çıkan ekstrakt, uçucu yağlar ve baharat ürünleri hem yerli piyasada hem de uluslararası piyasalarda daha yüksek katma değere ulaşacak.

Sekapark A.Ş. tarafından hayata geçirilen bir değer proje de Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi oldu. Eylül ayında faaliyetlerine başlayan ve 42 dönümlük alanda kurulan tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde ediliyor. Tesiste elde edilen katma değeri yüksek ürünler ilaç, kozmetik ve takviye gıda sektöründe kullanılıyor. Tesis, tıbbi ve aromatik bitki çeşitlerinin Ar-Ge ve deneme üretimi çalışmalarının yanı sıra çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.