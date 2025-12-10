Şeker pancarı yüklü tır 2 araca çarpıp devrildi: 1'i ağır 5 yaralı

Bursa’da şeker pancarı yüklü tır kontrolden çıkıp, önce hafif ticari araca ardından kamyonete çarptı. Savrulan araçlar refüje girerken, tır devrildi. 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otobanı, Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker pancarı yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp önce hafif ticari araca, sonra kamyonete çarptı. Savrulan araçlar refüje girerken, tır yola devrildi. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 1’i ağır 5 yaralı ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Şeker pancarlarının yola savrulması nedeniyle, trafik ekipleri bölgede başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.