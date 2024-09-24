Şeker pancarında 2024 yılı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlenmiştir denildi.

Şeker pancarında 2024 yılı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primini duyurdu. Duyuruda, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.

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