Şekerbank'tan DKİB iş birliği ile ihracatçı firmalara finansman desteği

Şekerbank, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) iş birliğiyle ihracatçı firmaların çevresel ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlayacak. İş birliği kapsamında Şekerbank, DKİB üyesi ihracatçı müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için finansman desteği sunacak.

Şekerbank, ihracatçılara yönelik çözümler geliştirmeye ve reel sektörü desteklemeye devam ediyor. Banka bu kapsamda, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’ne (DKİB) bağlı ihracatçı müşterilerine yönelik, yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği ile Şekerbank, ihracatçı müşterilerinin çevresel ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek ve yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi, ihracat finansmanı, temiz ulaşım, dijital dönüşüm ve işletme sermayesi gibi alanlarda finansman desteği sağlayacak. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan iş birliği protokolü Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık ile DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır arasında imzalandı.

İş birliği kapsamında finansman desteğinin yanı sıra, Şekerbank ticari debit kredi kartı ihracatçı firmalara ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca Şekerbank’ın kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve firmaların karbon emisyonu ve su tüketimi hesaplamalarına imkan veren Carbonmap platformuna ücretsiz erişim sağlanacak. İlk kez Şekerbank müşterisi olan ihracatçılar için ise üç ay boyunca internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilecek EFT ve havale işlemlerinden masraf alınmazken, aynı süre boyunca POS aidatı istisnası uygulanacak.

Aykut Taşlık: "İhracatçı KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Şekerbank Karadeniz Bölge Müdürü Aykut Taşlık, bu iş birliğinin bölgesel kalkınmayı destekleyen stratejik bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi: "Doğu Karadeniz gibi üretim kapasitesi güçlü ve ihracat potansiyeli yüksek bir bölgenin, çevresel sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm ekseninde desteklenmesini, kapsayıcı kalkınmanın somut bir adımı olarak görüyoruz. Bölgedeki işletmelerin dış pazarlara açılmasını kolaylaştırarak, yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak, hem toplumsal refahın artırılması hem de sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesine yönelik önceliklerimiz arasında yer alıyor. DKİB ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle birlikte, ihracatçı KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz."

Ongan Bahadır: "Şekerbank tarafından sağlanan imkanlar ihracatçılarımıza nefes olacak"

DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır ise "Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm eksenli çabalarına katkı sağlayacak olmasının yanı sıra, uygun oranlarla sunulan destek sayesinde firmalarımızın nefes almasına imkan tanıyacaktır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ihracat potansiyelini daha da ileriye taşımayı hedefleyen bu iş birliği kapsamında, karbon emisyonu ve su tüketimi gibi sürdürülebilirlik göstergelerinin takibine imkan veren araçlar ve ücretsiz bankacılık hizmetleri de ihracatçılarımıza önemli avantajlar sağlayacaktır. Bölge ihracatçılarımıza duydukları güven ve sundukları değerli katkılardan dolayı Şekerbank’a teşekkür ediyor, iş birliğimizin bölgemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.