Şekerbank'tan tarıma yönelik yatırımlara destek

Şekerbank, tarımsal üretime yönelik yatırımları desteklemek için çiftçilere 48 aya varan vadelerle finansman imkânı sağladığını duyurdu.

Kuruluş misyonu tarımın finansmanı olan Şekerbank, çiftçilerin yatırım harcamalarını desteklemek amacıyla 48 aya varan vadelerle finansman sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre arazi, traktör ve tarımsal ekipman alımı ile akıllı tarım teknolojileri, modern sulama ekipmanları ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları gibi tarımsal üretime yönelik harcamaları için kampanyadan yararlanan çiftçiler, kredi geri ödemelerini yılda bir hasat döneminde yapabiliyor.

“Çiftçiyi desteklemek varoluş nedenimiz”

Şekerbank Bireysel, İşletme ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Tarımsal üretimi ve çiftçiyi desteklemek bizim varoluş nedenimiz. Çiftçilerimizin yatırım harcamalarını sunduğumuz uzun vadeli finansman ile destekleyerek tarımsal üretimin devamlılığına katkı sağlıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleyen bir banka olarak tarım sektörünü ileriye taşımak için sunduğumuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.