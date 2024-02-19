Seksendört, 24 Şubat'ta Dorock XL'de

Seksendört, en sevilen şarkılarıyla 24 Şubat'ta Kadıköy Dorock XL sahnesinde olacak. Konserin biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Seksendört, 24 Şubat'ta Dorock XL'de
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Seksendört, en sevilen şarkılarıyla 24 Şubat’ta Kadıköy Dorock XL sahnesinde olacak. Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Türk pop rock grubu Seksendört, en sevilen şarkılarıyla 24 Şubat’ta Kadıköy Dorock XL’de İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. "Ölürüm Hasretinle" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesinin beğenisini kazanan Seksendört’ün konserinin biletleri, Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

MDK
MDK
MDK
MDK