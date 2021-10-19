0850 Numara Alma İşlemleriniz İçin Doğru Adres Kobikom

0850 numaralar son dönemlerde özellikle bankalar, hava yolları, otobüs firmaları, e-ticaret siteleri ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren pek çok kurumsal firma tarafından iletişim numarası ya da çağrı merkezi numarası olarak kullanılmaktadır. O850 numara alma ve 0850 hat alma işlemleri bu nedenle büyük ilgi görmektedir. Kobikom 0850 numara alma hizmetleri ile müşterilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

0850’li numaralar eski tip analog numaralara (PTSN) ve 444’lü numaralara göre birtakım avantajlara sahiptir. 0850’li numara kullanan işletmeler tek bir numaraya eş zamanlı sınırsız çağrı alabilirler. Yoğun çağrı alındığı zamanlarda dahi numaranın meşgul çalması söz konusu olmaz. Bu sayede işletmelerin herhangi bir çağrıyı kaçırması gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalınmaz.

IP tabanlı olan 0850’li numaralar herhangi bir lokasyona bağlı kalınmaksızın internet erişiminin olduğu her yerden kullanılabilir ve yönetilebilir. VoIP uyumlu sabit numaralar olan 0850’li numaralar SIP uyumlu cihazlarla veya uygulamalarla internet erişiminin olduğu her yerde kullanılabilir.

Konumundan bağımsız SIP tabanlı sabit numaralar olan 0850’li numaralar hem teknik hem mali açıdan geleneksel ISDN ya da PTSN numaralardan daha gelişmiş özelliklere sahiptirler. Buna bağlı olarak 0850’li numaralara olan ilgi giderek yoğunlaşmaktadır.

0850 numaralar geleneksel bakır telefon hatlarından farklı olarak fiziksel kablo bağlantısına gereksinim duymazlar. İşletmeler 0850 hat alma işleminden sonra Kobikom’un kendilerine gönderdiği kullanıcı bilgilerini internete bağlı SIP uyumlu cihaza ya da mobil/bilgisayar uygulamasına tanımlarlar. Bu işlemin tamamlanmasının ardından çağrı alıp göndermeye başlayabilirler.

0850’li Numaralar İle Teknolojiyi Yakalayın

İşletmeler 0850 numara alma işlemi sayesinde yeni nesil iletişim altyapısından yararlanma imkanını elde ederler. Bunun yanı sıra sabit hat maliyetlerini %70’lere varan oranlarda azaltabilirler. Tek bir numara ile eş zamanlı sınırsız çağrı alınabileceğinden dolayı çağrı kaybına bağlı potansiyel müşteri kaybı gibi olumsuz durumlar yaşanmaz. Ayrıca VoIP altyapısı ile çalışmakta olan 0850’li hatlar işletmelerin iletişim altyapılarını dijitalleştirmesinde önemli bir role sahiptir.

0850’li numaralar santralla, yönlendirmeyle ve uygulamayla kullanılabilir. En verimli ve özellikli kullanım seçeneği KobiPBX IP Santral üzerinden gerçekleştirilen yöntemdir. 0850’li numarasını KobiPBX IP Santral üzerinden kullanan işletmeler eş zamanlı olarak sınırsız çağrı alma gönderme, yapılan tüm görüşmelerin ses kayıtlarının alınması, online faks, işletmeye özel karşılama ve bekletme müziği gibi özelliklerden yararlanabilirler. Mevcut IP PBX santral üzerinde SIP (VoIP) dış hattı bulunuyorsa 0850’li numara doğrudan SIP Trunk özelliğiyle işletmenin santraline bağlanabilir ve herhangi bir aracı cihaz gereksinimi olmadan kullanılmaya başlanabilir. Bu yöntemle kullanılan 0850’li hatlarda tek bir numara üzerinden eş zamanlı gerçekleştirilebilecek çağrı sayısı santralde bulunan SIP dış hat lisansı sayısı kadar olur. 0850’li numaralar analog (PTSN) uyumlu santralde kullanılabilmesi için GATEWAY cihazı kullanılarak IP hatlar analog yapıya dönüştürülmelidir. Bu yöntemde santralin boş olan dış hat port sayısına bağlı olarak GATEWAY cihazı kulanılır ve tek bir 0850 numara kullanılarak söz konusu sayı kadar çağrı alınıp gönderilebilir.

Yönlendirmeyle kullanım IVR üzerinden ya da direkt olabilir. IVR üzerinden yönlendirme yönteminde işletmeler her ay belirli bir miktarda ödeme yaparak gelen çağrılarını Türkiye mobil ve sabit hatlara toplamda 3 farklı numaraya olmak üzere sınırsız yönlendirme yapma imkanına sahiptirler. 0850’li numara bu yöntem ile kullanıldığı zaman mini bir santral hizmetinden de yararlanılır. Gelen çağrılar standart karşılama anonsu ile karşılanır ve her tuşlama en çok üç birim olmak üzere farklı numaralara yönlendirilebilir. Buna ek olarak mesai saati belirleme ve bekleme müziği gibi gelişmiş özellikler kullanılarak kurumsal imajın güçlendirilmesi sağlanabilir. Direkt yönlendirme yönteminde 0850 numara doğrudan mobil veya sabit telefona yönlendirilebilir. Gelen çağrılar numaraya tanımlı olan ses paketindeki dakikalardan harcama yapılması karşılığında belirlenmiş numaraya yönlendirilir. Ücretlendirme yönlendirilen numaranın arama ücreti ile aynı olup 0850’li numara isteğe göre yurt içi ve yurt dışı numaralara yönlendirilebilir.

Uygulama ile 0850 numara kullanımı bilgisayar ya da mobil uygulama aracılığı ile gerçekleştirilebilir. İşletmelerin bilgisayar üzerinden 0850 numara kullanabilmesi için öncelikle Softphone uygulaması yüklemeleri gerekir. Bu program aracılığıyla internet erişiminin bulunduğu her an çağrı yapılıp alınabilir. Kobikom 0850 hat alma işlemleri sonuçlandıktan sonra SIP kullanıcı bilgilerini işletmeler ile paylaşır. Bu aşamadan sonra işletmelerin bilgisayarlarına uygun programı seçmeleri ve kurulumunu tamamlamaları gerekir. Mobil uygulama aracılığı ile 0850 hat kullanımının temel kuralı telefonun işletim sistemine uygun olarak Softphone uygulaması indirilmesidir. İnternet erişiminin olduğu süre boyunca normal bir GSM numarası gibi çağrı alıp göndermek mümkündür.

Siz de kobikom.com.tr adresindeki Gelişmiş Numara seçme sayfasından ücretli ya da ücretsiz özel bir 0850 numara seçebilir, Online Abonelik sayfasındaki yönlendirmeleri izleyerek işletmeniz adına ya da kendi adınıza 0850 hat alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.