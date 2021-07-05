Her yıl dönemsel olarak en çok indirilen ve yüksek kullanıcı sayısına ulaşan uygulamalar, detaylı bir şekilde raporlanmaktadır. İlk yarı yılının geride kalması ile birlikte 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları da netlik kazanmış durumda. Paylaşılan raporlar, bir önceki yıl ile büyük bir benzerlik içerse de bazı uygulamaların yakalamış olduğu ciddi yükseliş sıralamalarda değişkenliklerin olmasını sağladı.
2021 yılının en çok indirilen uygulamaları hangileri?
- TikTok
- Telegram
- Messenger
- Zoom
- Snapchat
- CapCut
- Google Meet
Hem Google Play hem de App Store verilerinin birlikte derlenerek oluşturulduğu liste, tüm marketleri kapsadığından dolayı 2021 yılındaki en çok indirilen uygulamaların hangisi olduğunun öğrenilmesini sağlıyor. Ancak en popüler uygulamalar listesinde özellikle Google Play ve App Store üzerinde ciddi farkların olduğu da dikkat çeken detaylar arasında. Öyle ki YouTube genel indirmede ilk 10 sıraya giriş yapamasa da App Store'da en çok indirilen 2. uygulama. Google Maps ve Gmail gibi farklı uygulamalar da App Store da daha fazla yer bulmayı başarmış. Google Play'de ise dikkat çeken değişiklik MX TakaTak gibi uygulamaların listeye girmiş olması. İki uygulama markette en çok indirilen uygulama sıralaması ise şu şekilde;
App Store’de 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları
- TikTok
- YouTube
- Zoom
- Messenger
- CapCut
- Google Maps
- Gmail
Google Play’de 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları
- TikTok
- Telegram
- Messenger
- Snapchat
- Zoom
- Google Meet
- MX TakaTak