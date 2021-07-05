Her yıl dönemsel olarak en çok indirilen ve yüksek kullanıcı sayısına ulaşan uygulamalar, detaylı bir şekilde raporlanmaktadır. İlk yarı yılının geride kalması ile birlikte 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları da netlik kazanmış durumda. Paylaşılan raporlar, bir önceki yıl ile büyük bir benzerlik içerse de bazı uygulamaların yakalamış olduğu ciddi yükseliş sıralamalarda değişkenliklerin olmasını sağladı.

2021 yılının en çok indirilen uygulamaları hangileri?

TikTok Facebook Instagram WhatsApp Telegram Messenger Zoom Snapchat CapCut Google Meet

Kullanıcıların uygulama marketler üzerinden erişerek uygulama indir seçeneklerini takip etmesi ile indirilebilecek popüler uygulamaların hepsi üstelik ücretsiz. Bu sayede kullanıcılar herhangi bir sorun yaşamadan ihtiyaçlarını kolay bir şekilde popüler uygulamalarla karşılayabilir. 2021 yılının ilk yarı yılı itibarıyla en çok indirilen mobil uygulama TikTok. Kullanıma sunulduğu andan itibaren büyük bir popülerlik kazanan TikTok dışında listede önemli bir çıkış yakalayan uygulamalardan bir diğeri Telegram ve Zoom. Online eğitim ve evden çalışma sistemlerinin gelişmesi ile birlikte Zoom, kısa süre içerisinde listede en hızlı bir şekilde yükselen uygulama oldu. Telegram ise WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile başlayan tartışmalar kapsamında kullanıcıların tercih etmesiyle üst sıralara yükseldi. İşte 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları;

Hem Google Play hem de App Store verilerinin birlikte derlenerek oluşturulduğu liste, tüm marketleri kapsadığından dolayı 2021 yılındaki en çok indirilen uygulamaların hangisi olduğunun öğrenilmesini sağlıyor. Ancak en popüler uygulamalar listesinde özellikle Google Play ve App Store üzerinde ciddi farkların olduğu da dikkat çeken detaylar arasında. Öyle ki YouTube genel indirmede ilk 10 sıraya giriş yapamasa da App Store'da en çok indirilen 2. uygulama. Google Maps ve Gmail gibi farklı uygulamalar da App Store da daha fazla yer bulmayı başarmış. Google Play'de ise dikkat çeken değişiklik MX TakaTak gibi uygulamaların listeye girmiş olması. İki uygulama markette en çok indirilen uygulama sıralaması ise şu şekilde;

App Store’de 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları

TikTok YouTube Instagram WhatsApp Zoom Facebook Messenger CapCut Google Maps Gmail

Google Play’de 2021 yılının en çok indirilen uygulamaları