A101 Marketlerinin Sahibi kim?

A101 market zinciri ülkemizde yer alan indirim market pazarına 28 Mart 2008 tarihinde tam tamına 121 mağaza ile dahil olmuştur. Perakende marketler zincirlerinden birisi olmayı başaran A101 şirketine ait olan kamyonlar ile depolarda bulunan malzemeler çeşitli yerlerde ki mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. "Harca Harca Bitmez" sloganıyla ününe ün kata A101 şirketi her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Kaç Şubesi Vardır?

Perakende sektörünün en ileri gelen isimlerinden birisi olan A101 ülkemizin 81 ilinde kalmayaram tüm ilçelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hızlı bir şekilde mağaza sayısını yükseltmeye devam eden A101 şirketinin 2020 yılının sonlarında ise tam tamına 10001 mağaza ile büyüklüğünü birkez daha sergilemiştir. %100 yerli sermayesi bulunan A101 marketler zincirinin en üstlerinde yer aldığı bilinmektedir. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101'de ise çalışan sayısı toplamda 60.000 civarında olduğu bilinmektedir. Çalışanların yanı sıra 600'ün üzerinde tedarikçisinin bulunduğu da biliniyor.

A101 Şirketinin Sahibi Kimdir?

Ülkemizin en ileri gelen market zincirlerinden birisi olmayı başaran A101 şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ise, "Ahmet Yaşar Aydın" olarak bilinmekte. A101 şirketinin ortaklık yapısı itibariyle tam tamına %79,21'lik bir oran ile Aydın Ailesi'ne (Turgut Aydın Holding) ait olduğu biliniyor.

Turgut Aydın Holding'in ilk temellerini 1958 yılında atılarak girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul kentinde ticarete atılarak 1976 yılında Dömeks şirketini kurmasıyla birlikte atmıştır. Dömeks şirketinin başarılı faaliyetleri neticesinde ise Turgut Aydın Holding A.Ş. kurularak grup şirketleri holding bünyesinde bir araya gelmiştir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi birbirinden değerli ve başarılı şirketlerin yer aldığı görülmektedir.

Kaynak: https://www.5nhaber.com/haber/9206527/a101-sirketinin-sahibi-kimdir-kac-subesi-vardir - 5nHaber