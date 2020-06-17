Açık Parfümler İle En Güzel Kokuları Tercih Edin

Kokular, insanlarla bir anda tanıştığınızda karşılıklı koku hafızasında birbirinizi hatırlamanız için akıllarda en çok yer edinen histir. Hayvanlar gibi insanlarda da koku duyusu güçlü ve bu nedenle kokular, günümüzde kadın ve erkekler tarafından genelde önem verilir. Güzel kokmak adına yapılabilecek tedbirler; günlük duş almak ve günlük deodorant kullanımlarınız aksatmadan sık sık kullanmaktır. Fakat her gün kendinizi hatırlatacağınız o güzel kokularınız ile en iyi parfüm seçimlerinizi de buna göre yapmanız, günlük sağlıklı ve güzel kokmanız adına önemli detaylardan biridir.

Son dönemlerde parfüm fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ne yazık ki birçok kişi, parfüm kullanımını kısıyor ya da çok daha markası belirsiz parfümlere yöneliyor. Hal böyle olunca da pek adı duyulmayan açık parfümler unutuluyor. Siz de markaların yüksek fiyatlı sattıkları parfümlere ulaşma noktasında açık parfümler ile fiyat – performans açısından en uygun fiyatlarla ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

Parfüm markaları, verdikleri reklamlar ve marka bilinirliği nedeniyle birçok açıdan uygun fiyatlı olabilecekken bu harcamalar nedeniyle ister istemez fiyatların pahalı olmasına neden olur. Hal böyle olunca da şişe, kutulama kullanımlarının yerine daha sade ve orijinal kokuya yakın hizmet sunan açık parfüm seçenekleri, genel anlamda sizin istediğiniz markaya yönelik parfüm kullanmanız noktasında üretim şartları aynı olan hizmeti sunar. Açık parfümler, orijinal parfümler ile aynı esansları kullanan, üretim şartları aynı olan markalardır.

Açık Parfüm Cilde Olumsuz Etki Yaratır mı?

Parfümler, doğrudan cilde temas ettiği için insanların aklında olan en önemli sorulardan biri de açık parfümün cilde olumsuz etki yaratıp yaratmaması durumudur. Parfümler, genel olarak cilde herhangi bir şekilde iyileştirici etki yaratmaz. Açık parfümlerde de bu durum aynıdır. Fakat açık parfümde, güvenilir marka tercihi her zaman insanların aklındaki soruları bir anda yok edecektir.

Sahte parfümler, insanların istedikleri kokuları dışında hiçbir şekilde üretim ortamı, insan sağlığı düşünülmeden markanın parfüm şişesinde satışa sunulan parfümlerdir. Fakat bazı sertifikaları alan, AB standartlarında cilt dostu olan parfümlerin tercih edilmesi her zaman en doğru adımlar, en doğru parfüm kullanımı durumunu da ortaya koyar.

Açık parfüm endüstrisinde en önemli markalardan biri de Royal Platinium markasıdır. Üretim koşulları, sağlık bakanlığından onay ve gerekli sertifikaları bulunan markanın cilt dostu üretim yaptığı parfümleriyle birlikte siz de ciddi kontrollerden geçmiş ve testleri yapılmış bu parfümler ile istediğiniz kokulara ait esanslar yakalayabilir ve gün içerisinde güzel bir kıyafet giymekle birlikte tamamlayıcı olan kokuyu da sıkarak arkadaşlarınızla kahve içmeye, güzel bir yemek yemeye çıkabilirsiniz.

Parfümlerde kalıcılık aranır ve açık parfüm denilince de bu noktada düşünülür. Siz de açık havada yürüyüşe çıktığınızda, kokunuzun dağılması ve her zaman üzerinizde kalması adına doğru bir marka tercihi olarak Royal Platinium ile açık parfüm markanızı seçmiş ve doğru parfüm kalitesiyle beraber kalıcı parfüm kullanımlarınızı her havaya uygun şekilde seçtiğiniz parfüm kokularında bulabileceksiniz.