Ailecek Keyifli Bir Tatil: Atakent Susanoğlu

Mersin’de bulunan Atakent Susanoğlu mavinin ve yeşilin muhteşem birleşimi sayesinde birçok ziyaretçiyi büyülüyor. Genellikle aileler tarafından tercih edilen Atakent Susanoğlu her sene yaz sezonunda binlerce kişiyi ağırlıyor. Susanoğlu plajının oldukça temiz olması ve sığ bir yapıya sahip olması tercih nedenleri arasında yer alıyor. Ailecek çocuklarınızla eğlenebileceğiniz ve keyifli vakit geçirebileceğiniz Atakent Susanoğlu tatil listenizde mutlaka yer alması gereken mekanlar arasındadır. Altın rengine sahip ve ince yapılı kumu sayesinde birçok kişi Atakent Susanoğlu’nu tercih etmektedir. Ziyaretçileri için çeşitli hizmetleri bulunan Atakent Susanoğlu otellerinde konaklayarak ailecek tatilin keyfini çıkarabilirsiniz.

Atakent Susanoğlu'nda Ne Yapılır?

Mersin’in tatil köşelerinden biri olan Atakent Susanoğlu’nda mavinin ve yeşilin büyüsüne kapılacağınız harika zaman geçirebilirsiniz. Yapraklı koyu, tatilciler tarafından çok fazla tercih edilmektedir. Eşsiz manzarası sayesinde ilgi oldağı konumundadır. Plaj harici vakit geçirmek ve bölgeyi keşfetmek istiyorsanız cennet ve cehennem mağaralarını da ziyaret listenize ekleyebilirsiniz. Görebileceğiniz diğer bir mağara olan Astım mağarası, görülmeye değer doğal güzellikteki mekanlar arasında bulunur. Tarihe ilgi duyuyorsanız ve tarihi mekanları görmekten zevk alıyorsanız Zeus Tapınağı ve kilise, Aya Tekla Kilisesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Adamkayalar ve Akkale mekanlarını ziyaret edebilir, eşsiz yapılar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Susanoğlu'nda Konaklama Seçenekleri

Mersin’in tatil beldeleri arasında yer alan Susanoğlu, her sene birçok ziyaretçi tarafından ilgi odağı olmaktadır. Plajlarının güzelliğinin yanı sıra tarihi yapıları da ilgi odağının nedenleri arasında yer almaktadır. Susanoğlu’nda tatil yapmaya karar verdiyseniz ve Susanoğlu konaklama seçeneklerine ulaşmak istiyorsanız Neredekal.com ile hızlı bir şekilde konaklama seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Susanoğlu halk plajı çevresinde oteller yoğunluk göstermektedir. Neredekal.com ile her bütçeye uygun birbirinden güzel otellere ulaşabilirsiniz. Otel seçeneğini tercih etmek istemeyenler için Susanoğlu apart otel seçenekleri de bulunmaktadır. Neredekal.com ile kendinize en uygun otel ya da pansiyonu görüntüleyebilir, verilen hizmetleri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. En uygun fiyatlı otele rezervasyon işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.