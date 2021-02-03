Akustik Proje ve Rapor Nedir?

Geçici işitme kaybından dikkat dağınıklığına kadar birçok fizyolojik ve psikolojik probleme zemin hazırlayabilen ve artan nüfus, plansız kentleşme ve endüstrileşme ile etkisi giderek artan çevre sorunlarından gürültünün, toplumdan izole edilebilmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 31 Mayıs 2018’de yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile birlikte akustik rapor ve proje kavramları hayatımıza girmiştir.

Akustik rapor; binanın mimari yapısı ve çevresel gürültü faktörleri başta olmak üzere akustik performansı etkileyecek tüm detaylar dikkate alınarak bina akustik performans değerinin simülasyon aracılığıyla tespit edilerek yeterlilik düzeyinin belgelenmesi olarak tanımlanabilir.

(Akustik raporla ilgili daha fazlası; https://uzmanakustik.com/akustik-rapor )

Akustik raporu da kapsamı içerisine alan akustik proje ise bina akustik performansta yapılması gereken iyileştirmeleri planlayarak uygulayan ve bu iyileştirmeler sonrasında binanın akustik performansındaki yeterlilik düzeyini belgeleyen bir süreçtir. Akustik projenin 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

(Akustik projeyle ilgili daha fazlası; https://uzmanakustik.com/akustik-proje )

Akustik Rapor ve Projeyi Kimler Hazırlayabilir?

Yetki belgesine sahip olmayan mühendis ya da mimarların akustik proje ve rapor hazırlamasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyeler nezdinde geçerliliği yoktur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarda akustik uzmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika sahibi olan;

“mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisi”

meslek gruplarının akustik proje ve rapor düzenleme yetkisi vardır.

Uzman Akustik bünyesinde tecrübesi ve sistematik bakış açısıyla akustik rapor ve proje belgelendirme süreçlerinde fark yaratan mimar ve mühendislerimiz ile hemen iletişime geçerek binanızın akustik performansıyla ilgili merak ettiğiniz tüm detayları öğrenebilirsiniz..

Akustik Rapor ve Projede Fiyatlandırma

Mimari akustik rapor ve projede standart bir fiyatlandırmadan bahsetmek mümkün değildir çünkü her binanın mimarisi ve çevresel gürültü etkenleri değişkenlik gösterir. Yine akustik proje kapsamında yapılacak iyileştirmelerde binanın mevcut akustik performansına bağlı farklılıklar göstermesi standart bir fiyat politikası oluşumunu engeller.

Binalarda akustik rapor ve proje belgelendirme süreçlerinde fiyatlandırmayla ilgili detaylı bilgi alabilmek adına Uzman Akustik bünyesinde yer alan ve “akustik uzmanı” sertifikasıyla inşaat sektöründeki çok yönlü bakış açısını ve tecrübesini süreç yönetimine yansıtmayı başaran mimar ve mühendisler ile iletişime geçmeniz yeterlidir.

Akustik Rapor ve Projede Zorunluluk

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında akustik proje ve raporda zorunluluk konusunda dair de açıklama yapılmış ve 31 Mayıs 2019 tarihinden sonra ilk kez yapı ruhsatı alacak binalar için akustik proje zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Buna ek olarak;





Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar

Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar

Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar

A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

için de akustik proje zorunluluğu mevcuttur. Burada ifade edilen kapsamın dışında kalan yapıların ise akustik rapor ile binalarının akustik performanslarını belgelendirmeleri yeterli olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 08:48