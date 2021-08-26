Anadolu Yakasında Yapılacak Aktiviteler

İstanbul deyince akla ilk gelen yerler arasında Ayasofya, Taksim ya da Haliç vardır. Avrupa Yakası’nın birbirinden cazip yerleri bulunmaktadır. Avrupa Yakası; tarihi eser binaların, camilerin, kültürel etkinliklerin ve birbirinden cazip mekanların toplandığı yerdir. Ancak, nispeten daha sakin ve düzenli olarak bilinse de Anadolu Yakası’nda bulunan Kadıköy’deki popüler kafe ve restoranlar ya da Bağdat Caddesi’nde bulunan lüks mağazalar, gelen herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Sakinlik ve huzur ile birleşen kültürel alanları gezmek istiyorsanız Anadolu Yakası’nda yapabileceğiniz aktivitelerin listesini sizler için hazırladık.

Kız Kulesi - Üsküdar

Anadolu Yakası’nda gezmenin en büyük avantajı, karşınızda bulunan eşsiz manzarası ile Kız Kulesi’ni izlemektir. Gece ve gündüz görüntüsü ile ayrı ayrı tat veren bu yerde oturarak manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Barlar Sokağı - Kadıköy

Gece eğlencelerini seviyorsanız, eğlencenin adresi olan bu sokağa uğramadan İstanbul’dan ayrılmamanız gerekir. Her tarza uygun birden fazla mekan bulunan Barlar Sokağı, eğlencenin adresi haline gelmiştir.

Bağdat Caddesi

Anadolu Yakası’nda en popüler yerlere ev sahipliği yapan bu caddede sevdikleriniz ile birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Cadde boyunca alışveriş yapabileceğiniz mağazalar ve birbirinden ünlü restoranlar sayesinde ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabilirsiniz.

Büyük Çamlıca Tepesi

İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyebileceğiniz Anadolu Yakası’nın en güzel yerlerden biri olan Çamlıca Tepesi’ni ziyaret edince manzaranın tadına doyacaksınız. İçerisinde bulabileceğiniz kafe ve restoranlar sayesinde sevdikleriniz ile birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Çamlıca Cami

Türkiye’nin en büyük camileri arasında yer alan bu tarihi cami 63 bin kişinin aynı anda ibadet yapabileceği büyüklüğe sahiptir. Bu gösterişli caminin mimari yapısına hayran kalacaksınız.

Alışveriş Merkezleri

Anadolu yakası avm seçenekleri arasında bulunan https://nevcarsiuskudar.com/ adresini ziyaret ederek sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.