Bedeninize Yapacağınız En Büyük İyilik: Şifalı Sular

Tatil denince akıllara genellikle deniz, kum ve güneş üçlüsü geliyor. Serin sularda saatlerce yüzmek, kızgın kumlarda güneşlenmek herkes için cazip fikirler arasında bulunuyor. Türkiye’nin birbirinden güzel şehirlerinde tarihi noktaları gezmek, fotoğraflar çekmek veya şehrin eğlence noktalarında kaybolmak bir tatili keyifli hale getiren detaylardan sadece bazıları. Deniz tatili ve kültür tatilinin yanı sıra sağlık turizmi de sık tercih edilen tatil türleri arasında yerini alıyor. Son yıllarda fazlasıyla ön plana çıkan sağlık turizmi hem yılın yorgunluğunu atmak hem de bazı rahatsızlıkların iyileşmesine neden oluyor. Sağlık turizminin en büyük kaynağı olan kaplıcalar, Türkiye’nin birçok noktasında karşınıza çıkıyor. Bu noktaların başında ise Yalova’nın Termal bölgesi geliyor. Yalova, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Termal, İstanbul’a yakın konumuyla kaplıca tatili yapmak isteyenlere avantaj sunuyor. Bölgede bulunan kaplıcalar, şifalı sularıyla sizin sağlık bulmanıza yardımcı oluyor. Termal oteller de kaplıcaların şifalı sularını ayağınıza getiren seçenekler arasında yerini alıyor. Dilerseniz bu otellerde konaklayarak da kaplıca hizmetinden faydalanabilirsiniz. Her yıl binlerce tatilseverin ziyaret ettiği kaplıcalar, son yıllarda oldukça popüler konumda bulunuyor. İşte Termal bölgesinde ziyaret ederek yararlanabileceğiniz şifalı sular;

1. Termal Kaplıcaları

Yalova’nın öne çıkan bölgelerinden biri olan Termal, kaplıcaları ve şifalı sularıyla da adından sık sık bahsettiriyor. Doğa olaylarının sonucunda oluşan kaplıcalar, bilinen birçok rahatsızlığa da şifa oluyor. Geniş bir arazi üzerinde bulunan bu şifalı sular, zamanında Mustafa Kemal Atatürk tarafından da sık sık ziyaret edilmiş. Zarar gören yerleri restore ettirilerek daha bakımlı olması sağlanmış. Günümüzde de oldukça sık ziyaret ediliyor. Siz de Yalova tatiliniz sırasında mutlaka buraya uğrayarak vücudunuzun şifa bulmasını sağlayabilirsiniz. SPA, hamam, havuz ve sauna gibi hizmetler sayesinde vücudunuzda bulunan sağlık sorunlarının tedavi olmasını sağlayabilirsiniz. Romatizma hastalıkları, dolaşım sisteminde var olan rahatsızlıklar, dermatolojik hastalıklar, idrar yolları enfeksiyonu ve kas hastalıkları gibi daha sayılabilecek birçok rahatsızlığa şifa bulabilirsiniz. Burada şifalı suların yanı sıra diğer hizmetlerden de yararlanabilirsiniz. Kaplıcalarda spor salonu, koşu ve yürüyüş parkuru da bulunuyor. Masa tenisi, voleybol veya basketbol gibi aktivitelere de dahil olabilirsiniz. Kaplıcanın çevresinde bulunan Su Düşen Şelalesi ve Gökçedere Barajı’nın muhteşem manzarasının keyfini çıkartabilirsiniz. Mükemmel tatilinize kaplıcaları da dahil ederek şifalı vakitler geçirebilirsiniz.

2. Kurşunlu Hamamı

Yalova’nın en önemli hamamları arasında bulunan Kurşunlu hamamı, mimarisi ve şifalı sularıyla yerli ve yabancıların dikkatini çekiyor. Bizans dönemine ait olan bu eser, İmparator Jüstinyen tarafından yaptırılıyor. Bölgede yaşanan doğal afetler ve savaşlar nedeniyle ağır hasarlar alıyor. 1900 yılında ise Osmanlı padişahı 2.Abdülhamit tarafından da tekrar restore ediliyor. Çatısının mimarisinde kurşunlar kullanıldığı için adı Kurşunlu Hamamı olarak kalıyor. Adı ne kadar hamam olsa da içerisinde bulunan seçenekler sayesinde sağlık turizminin gözde noktaları arasına giriyor. Hamamın içerisinde havuz ve sauna kısmı bulunuyor. Sauna, terleme yoluyla vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar için de oldukça etkili. Hamamda bulunan masaj odaları da diğer hamamlara göre fark yaratıyor. Buradaki odalarda uzman masör ve masözler tarafından sunulan masaj hizmetinden yararlanabilirsiniz. Tüm bu hizmetlerden yararlanarak sağlıklı bir tatil geçirmek için mutlaka buraya uğramanız gerekiyor. Fiziksel ve ruhsal olarak dinlenerek Kurşunlu Hamamı’ndan ayrılabilirsiniz. Türkiye’nin otel arama motoru Neredekal.com’dan Yalova Termal hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.