Bilgisayar Mühendisliği Mezunları İçin CV Örnekleri

Ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen meslek grupları arasında bilgisayar mühendisliği yer alıyor. Özellikle de gençlerin hem lisans hem de lisansüstü eğitim aşamalarında sık sık yer verdiği departmanlardan birisidir. Gerek okul dönemi bitmeden gerekse mezun olduktan hemen sonra iş arayışları bu bölüme dair direkt olarak başlar. Sizler de bu alanda etkili bir CV hazırlamak istediğinizde bilgisayar mühendisliği mezunları için CV örnekleri işinize yarar sağlayacaktır. Nasıl hazırlanması gerektiğine, hangi format ve yapıların kullanılması gerektiğine, hangi tür bilgilere ne kadar detaylı yer verilmesi gerektiğine mutlaka göz atmalısınız. Bu bilgilere doğru bir şekilde hâkim olduktan sonra kendiniz için özel ve etkili bir CV hazırlayabilir ve iş alanına atılmak için çok uzun süre beklemek zorunda kalmazsınız. En rağbet gören mesleklerden biri haline gelen bilgisayar mühendisliği için özel firma ve şirketlerde çalışma imkânı bulabilirsiniz. Ancak bu tür firma ve şirketlere başvuru yaparken kullanacağınız CV örnekleri de büyük bir önem arz eder. Henüz hiç CV hazırlamadıysanız ve ilk Cv’nizin profesyonel görünmesini istiyorsanız gerekli ipuçlarından faydalanabilirsiniz.

Profesyonel Bir Bilgisayar Mühendisi CV’sinde Neler Olmalıdır?

Hem günümüzün hem de geleceğin en kariyer hedefi sunan mesleklerinden biri olan bilgisayar mühendisliği için profesyonel bilgisayar mühendisliği mezunları için CV örnekleri mevcuttur. Oldukça akıcı ve dolu görünen bir bilgisayar mühendisi CV’sinde mutlaka yer verilmesi gereken bilgiler mevcuttur. Öncelikle kişisel bilgiler ve ardından kısa bir paragraf şeklinde öz geçmiş bilgisi yer almalıdır. Daha sonra profesyonel iş tecrübeleri, staj bilgileri, eğitim bilgileri, beceriler ve yetenekler, ilgi alanları ve hobiler, bildiğiniz yabancı diller ve aldığınız sertifikalar, hali hazırda kayıtlı olduğunuz dernek, kulüp ve kuruluşlar yerini almalıdır. Tüm bu bilgiler düzenli bir format ve yapı taslağı içerisine yerleştirilmelidir. Elbette tüm bilgilere yer verdikten sonra maaş beklentinizi de eklemelisiniz. Bu bilgi tüm şirketler tarafından en fazla önemsenen kısımlardan birisidir. Bilgisayar mühendisleri tarafından kullanılan üç farklı özgeçmiş formatı mevcuttur. Bu formatlar kronolojik özgeçmiş, işlevsel özgeçmiş ve hibrit özgeçmiş olarak adlandırılır.



Kronolojik Özgeçmiş

Bilgisayar mühendisliği mezunları ve çalışanları tarafından en sık tercih edilen formatlardan birisidir. Okuyanların işini daha kolay hale getirir. Tüm bilgileriniz tarihsel şekilde sıralanır.

İşlevsel Özgeçmiş

Klasik bir kariyer basamağı çizmek isteyen bilgisayar mühendisleri için uygun bir formattır. Bu formatta daha çok beceriler ve yetenekler ön plandadır.

Hibrit Özgeçmiş

Hibrit özgeçmiş ise kronolojik ve hibrit öz geçmişin birleşmiş halidir. Tüm bilgi ve becerilerin en iyi yanlarına yer verildiği bir türdür.

Bilgisayar Mühendisliği Özgeçmişi Nasıl Yazılmalıdır?

Genel olarak bilgisayar mühendisliği mezunları için CV örnekleri, iletişim bilgileri ile yazılmaya başlanır. Sonrasında net bir fotoğraf eklenir ve ardından sırasıyla tüm alanlar doldurulur. Akıcı olmasına özen gösterilir.