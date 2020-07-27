Birevim Kredisiz Ev ve Araba Sahibi Yapıyor

Birevim tarafından kurulan özel sistem ile ülkemizde her birey kredi çekmeye gerek kalmadan araba ve ev sahibi olabiliyor. Günümüzde insanlar ulaşım için araba alırken, barınmak için ev almak istediklerine ilk olarak banka kredilerine yöneliyor. Eklenen yüksek faiz miktarı nedeniyle istedikleri evi veya arabayı değil ödeyebileceklerini tercih etmek zorunda kalıyorlar.

Firma tarafından faizsiz finansman desteği sayesinde insanlar istedikleri ev ve araba için başvuru yapabileceklerdir. Ayrıca bu sistemde her ödeme durumuna uygun seçeneklerde mevcuttur. Bu sistemler arasından sizin ekonomik durumunuza uygun olanı seçerek hareket etmeniz çok önemli olacaktır. Bunun için sizlere her türlü yardımı sağlamaktadırlar.

Birevim Kredisiz Ev Almayı Sağlıyor

Birevim ev almak isteye herkesin ülkemizin her yerinden şubelere giderek veya telefon ile ulaşarak başvuru yapmalarını istiyor. Ev alırken farklı sistemleri tercih edebiliyor. Vade sayısını, aylık ödeyeceğiniz miktarı kendiniz belirlemeniz mümkün oluyor. İster peşinat vererek ya da vermeden, hızlı borçtan kurtulmak isterseniz ara ödeme yaparak ya da yapmamak size bırakılıyor.

Bu tercihlere göre sizden ekstra bir maliyete katlanmanız istenmiyor. Banka kredilerinin aksine bu sistemde sizden çok yüksek bir ödeme istenmiyor. Sadece katılım ücretini ödemeniz yeterli oluyor. Bu ücret talep edilen finansmana göre oranlanarak sizden isteniyor. Bunu isteyen herkes doğru başvuru yaparak rahatça ev sahibi olabiliyor.

Birevim Kredisiz Araba Sahibi Yapıyor

Firma sadece ev değil aynı zamanda kredisiz araba almak isteyenlere de yardımcı olunuyor. Bu yöntemin sağladığı bir çok avantaj vardır. Kredi faiz oranı nedeniyle araba alırken yaşanan yüksek maliyet durumu bu durumda yaşanmamaktadır. Paranız varsa peşinat ödeyebilir, isterseniz hiç peşinat ödemeden sisteme dahil olabilirsiniz.

Bunların hiçbir için sizden bir zorlama istenmiyor. Taksit sayınızı aylık gelir miktarınıza göre kendiniz belirleme imkanınız var. Bunların tamamı ne olursa olsun en düşük maliyet ile uzun vadeli ödeme yöntemiyle araba sahibi olma fırsatını başvuranlara sunuyor. Bu sistem tüm ülkemizde TC vatandaşı olanların kullanılması için sunuluyor. Bunun dışında sağlanması gereken diğer şartlar da vardır.

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