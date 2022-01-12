Boğaz turu yapmak isteyenlere 7/24 kesintisiz hizmet

Boğaz turu yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlere İstanbul Boğazında 15 yılı aşkın süredir özel tekne kiralama hizmeti sunan Boğaz Çocuğu şirketini tavsiye ediyoruz. Filosundaki birbirinden lüks tekneler müşterilerin her türlü talebine olumlu yönde karşılık verebilecek donanıma sahip olduğundan sadece ilkbahar ve yaz aylarında değil sonbahar ve kış aylarında da kendilerinden özel tekne kiralama hizmeti alarak 12 ay süresince kesintisiz olarak boğaz turu yapabilirsiniz. Güzel günlerde açık halde bulunan teknelerin arka kısmı olumsuz hava koşullarına sahip zamanlarda şeffaf branda ile tamamen kapatılarak dışarıdaki olumsuz havadan etkilenilmesinin önüne geçilir ve bu sayede tıpkı yaz aylarındaki kalitede boğaz turu yapılabilmesi imkanı sağlanır. Firmanın filosundaki tüm teknelerin yüksek kaliteli ısıtma sistemlerine sahip olduğunu bilmenizde de fayda var.

YEMEKLİ VE YEMEKSİZ BOĞAZ TURLARI

Boğaz turu yapacağınız tekneyi yemeksiz olarak kiralayabileceğiniz gibi Boğaz Çocuğu şirketinden kahvaltı, kokteyl ya da yemek menüsü talebinde de bulunabilirsiniz. Kokteyl menüler şirket tarafından hazırlanabiliyor olsa da teknede herhangi bir şeyi pişirme imkanı olmadığından kahvaltı ve yemek menüler İstanbul'un en kaliteli restoranlarında biri olan Beylerbeyi Ziya Şark Sofrası restoranından temin edilmektedir. Yemek saati geldiğinde restoranın iskelesine yanaşılarak sıcak halde alınıp hemen profesyonel garsonlar tarafından servis edilmektedir. Sadece tekne kiralama hizmeti alıp kendi yiyecek ve içeceklerini yanlarında getirmek isteyen misafirlere de şirket hiçbir zorluk çıkarmayıp sadece servis ve temizlik işlerini yapması için garson alma zorunluluğu getiriyor. Ancak yiyeceklerin yanında kullan-at malzemeler (tabak, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb.) getirilirse garson alma mecburiyeti ortadan kalkıyor.

ÖZEL GÜN ORGANİZASYONLARI

Hiçbir özel nedeniniz olmadan sadece güzel bir gün geçirmek için boğaz turu yapabileceğiniz gibi kendinizin ve sevdiklerinizin özel günlerini kutlamak ya da şirketinizin çok önemli misafirlerini İstanbul'da en güzel şekilde ağırlamak için de boğaz turu yapabilirsiniz. Boğaz turu yapmak için tekneleri en az 2 saat üzerinden kiralamanız gerektiğinden çok daha kısa süreli bir tur yapmayı düşünüyorsanız şirkete yine 2 saatlik tekne kiralama bedelini ödemeniz gerekecektir. Boğaz turu eşliğinde en sık organize edilen aktivitelere örnekler vermek gerekirse doğum günü kutlaması, bekarlığa veda partisi, evlenme teklifi, yıldönümü yemeği, fasıl gecesi, mezuniyet balosu, iş yemeği ve toplantı organizasyonlarını sayabiliriz. Havaların iyice ısındığı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında günlük boğaz turu hizmeti alarak Sarıyer ve Beykoz koylarında denize girmek isteyen misafirlerin sayısı da oldukça fazladır.

BOĞAZ TURU PAKETİ HAZIRLAMA

Boğaz turu yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konuların başında gelen fiyat bilgisi öğrenmeyi Boğaz Çocuğu şirketi kolay erişilebilir hale getirerek resmi web sitelerinden biri olan bogazturu.com adresindeki fiyatlar sayfasında tüm site ziyaretçileriyle paylaşmış durumda. Bu sayfada saatlik, günlük ve konaklamalı tekne kiralama fiyatları ile menüler ve sunulan tüm ekstra hizmetlerin ücretlerini tablo halinde görebileceğiniz gibi özel tekne kiralama sayfasındaki fiyat hesaplama aracından sadece istediğiniz hizmetleri işaretleyerek online olarak kendi boğaz turu paketinizi hazırlayabilme imkanınız da bulunuyor. Evet, doğru anladınız: fiyat teklifi almak için şirkete telefon açmanız ya da mail göndermeniz gerekmiyor çünkü ihtiyaç duyduğunuzdan çok daha fazla bilgiye boğaz turu sitesi üzerinden rahatlıkla erişebilirsiniz. Boğaz turu rezervasyonu yapabilmeniz için atmanız gereken ilk adım şirkete kaparo göndermektir ve talep edilen miktar da organizasyon için ödemeniz gereken toplam ücretin tam olarak yarısıdır. Kaparo ödemesini almadan rezervasyon yapmadıklarını unutmadan elinizi çabuk tutmalı ve rezervasyon işini son günlere kesinlikle bırakmamalısınız. Aksi halde bir başkası sizden önce davranıp rezerve edebilir! Şimdiden güzel bir gün geçirmeniz dileklerimizle, keyifli boğaz turları..

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 01:56