Boruto İzle Anime İzle Naruto Shippuuden İzle

Naruto Shippuuden izle ile ilgi çekici olan animeyi seyredebilirsiniz. Sasuke ve Naruot’nun ninja vadisinde gerçekleştirdikleri dövüşler sonrasında 3 yıl geçmiştir. Sakura yeni beşinci Hokage tarafından eğitim görmüştür. Sasuke Orochimaru’nun deneyleri ile birlikte güçlenmeye başlamıştır. Bu sayede Naruto Jiraiya’dan eğitim almıştır. Naruto iki buçuk yıl süren eğitiminden geri döndüğünde anime başlamaktadır. Bu süreç içerisinde Akatsuki organizasyonu kuyrukluları ele geçirebilmek için planlar yapmış ve bu planlarda ilerlemiştir. Sasuke'nin yerini dolduran yeni üyeleri Sai ve yeni kaptanları olan Yamato ile birlikte Takım 7’nin amacı ise Sasuke’yi geri getirebilmektir. Bunun yanında yeni amaçları Akatsuki’yi durdurabilmektedir. Seri çok daha karanlık ve ciddi bir tona bürünmektedir.

Boruto Animesi Türü Konusu Nedir?

Büyük Ninja savaşları sona ermiştir ve bu savaşların ardından tam 10 yıl geçmiştir. Dünya genelinde büyük bir huzur hakimdir. Savaşın yasaklanması ile birlikte dünya genelinde büyük bir huzur hakim olmuştur. Huzur ortamı içerisinde teknoloji son derece gelişmiştir ve bir nesil büyük bir değişim geçirmiştir. Naruto ise mutlu bir evlilik gerçekleştirmiştir. Boruto ise oğludur.

Bu huzur ortamının sağlanabilmesinin karşılığı Naruto için kötü olabilmektedir. Çünkü Naruto artık ailesine karşı yeteri kadar ilgi gösterememektedir. Yeteri kadar vakit ayıramamasına son derece kızgın olan oğlu babasına karşı yüksek bir öfke beslemektedir. Babası gibi olmamaya yemin eden ve çok daha farklı bir Ninja olmak isteyen Boruto farklı adımlar atacaktır.

Babasından çok daha farklı biri olan biri Boruto oldukça zekidir. Sosyal becerilerinin oldukça yüksek olması ile birlikte popülerliği de yüksek bir çocuktur. Boruto izle şeklinde aramalar yaparak izleyebilmek mümkündür.

Boruto Neyin Devamı mıdır?

Boruto konusu ile birlikte Naruto’nun devamı nitelikte olabilmektedir. Bu anime serisinde Boruto’nun Ninja olma yolculuğunu konu edinmektedir. Babasına karşı beslediği öfkesi onu nasıl bir Ninja yapak sorusu merak konusudur. Gün geçtikçe babasına öfkelenen Boruto babasından çok daha farklı bir Ninja olmayı istemektedir. Babasından daha farklı olarak zeki olan Boruto’nun seçimleri nasıl olacaktır? Anime izle şeklinde aramalar yapılarak kolaylıkla bölümlere ulaşabilmek mümkündür.