Buz Lazer ile Gelişmiş Lazer Epilasyon İstabul’da

Üç dalga boyu ile tüm kıl tiplerine çözüm sunan Buz Lazer, günümüzüz en gelişmiş lazer epilasyon yöntemi olarak dikkat çekiyor. Buz Lazer, İstanbul Lazer Epilasyon merkezleri arasında da bu yönüyle öne çıkıyor. Buz Lazer yaptırmak isteyenlerin sayısı arttıkça, Lazer Epilasyon İstanbul merkezlerinin sayısı da aynı hızla artıyor. Buz Lazer epilasyonun gelişmiş özelliklerini sizler için mercek altına altık.

Buz Lazer ile Masaj Konforunda Lazer Epilasyon

Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarını tanımlayan Buz Lazer, patentli bir marka. Seksenin üzerinde ülkede uzun zamandır kullanılıyor. En önemli özelliği ağrısız masaj konforunda bir lazer epilasyon sunması. Ağrısız olmasını sağlayan iki önemli patentli teknolojiye sahip. Bunlardan ilki SHR (Super Hair Removal) uygulama tekniği. Patentli SHR Teknolojisi ile kıl folikülleri kademeli olarak ısıtılıyor. Kıl folikülünü tahrip etmek için gerekli olan ısı, cilde kademeli olarak iletildiği için tekli lazer atımlarında olduğu gibi yoğun ısı hissedilmiyor ve dolayısıyla ısıya bağlı ağrı hissi olmuyor. Bu teknikte tedavi başlığı ciltte masaj yapar gibi hareket ettiriliyor. Cilt yüzeyi de korunduğu için özellikle esmer tenli kişilerde yanık riski olmadan uygulama yapılabiliyor. Esmer ve bronz tenler için büyük avantaj sağlayan bu uygulama tekniği ile yaz aylarında da lazer epilasyon mümkün oluyor.

Buz Lazer cihazlarının bir diğer patentli teknolojisi de ICE Teknolojisi. Gelişmiş bir cilt soğutma sağlayan ICE Teknolojisi, uygulama esnasında cildi -3 dereceye dek soğutuyor. Tüm lazer epilasyon seansı boyunca bu etkili soğutma devam ediyor. Buz serinliğinde lazer epilasyon yaptırmak hasta memnuniyet oranını arttırıyor.

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz patentli teknolojiler ile Buz Lazer ağrısız, acısız ve yan etki riski olmadan lazer epilasyon imkanı sunuyor.

Dünyanın İlk 3 Dalga Boylu Lazer Epilasyon Cihazı

Buz Lazer dünyanın ilk 3 dalga boylu lazer epilasyon cihazı olma özelliğine sahip. Lazer epilasyon amacıyla 3 lazer dalga boyu kullanılır; Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG. Buz Lazer, bu 3 dalga boyunu aynı sistemde sunan dünyanın ilk lazer epilasyon cihazı. Her dalga boyunun farklı emilim ve dokuya nüfus etme seviyeleri sayesinde tüm kıl tiplerinde etkili sonuçlar alınıyor. Farklı derinliklerdeki kıllar hedeflenebiliyor. Etkili sonuçlarını konforla birleştiren Buz Lazer günümüzün en güvenli ve kapsamlı lazer epilasyon yöntemi olarak öne çıkıyor.

Buz Lazer tüm cilt tiplerinde (bronz ten dahil) güvenle uygulanıyor. FDA onayı, bronz cilt dahil tüm cilt tiplerini kapsıyor. Patentli teknolojiler ile cilt yüzeyi korunduğu için ciltte yanık, leke riski ortadan kalkıyor. Buz Lazer yaptırmak için bronzlaştıktan sonra cilt renginin açılmasını beklemek gerekmiyor. Yoğun güneşe maruz kaldıktan sadece 1 hafta sonra Buz Lazer yaptırmak mümkün. Bu sayede Buz Lazer ile yaz aylarında da lazer epilasyon yaptırmak mümkün oluyor.

Yüz Bölgesinde Güvenli Buz Lazer

Buz Lazer yüzdeki ayva tüylerinde yayılmaya, kalınlaşmaya neden olmuyor. Bu nedenle yüz lazer epilasyonunda çok tercih ediliyor. 3 dalga boyunun gücü ile yüzdeki ince kıllarda da etkili ve kalıcı sonuçlar alınıyor.

Kaş üzeri, kaş ortası gibi hassasiyet gerektiren küçük alanlar için özel bir yüz ucu kullanılıyor. Bu uç, tedavi başlığına takılarak uygulama yapılıyor. Ulaşılması güç alanlarda son derece güvenle uygulama yapılmasına olanak tanıyor. He geçen gün daha fazla Buz Lazer’den yararlanan erkekler için de bu uç yardımı ile sakal şekillendirme yapılıyor. Kulak içi, burun içi bölgelerindeki istenmeyen tüylerden de bu uç yardımı ile kurtulmak mümkün.

Ortalama 8 seans önerilen Buz Lazer hakkında daha detaylı bilgiye www.buzlazer.com web sitesinden ulaşmak mümkün. Bu sitede ülkemizdeki tüm Buz Lazer merkezlerinin bilgileri de yer alıyor.

Ataşehir Lazer Epilasyon – Beylikdüzü Lazer Epilasyon

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