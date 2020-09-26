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Çiğköftem Silivri'de hizmete açıldı

Silivri’de hizmet vermeye başlayan Çiğköftem’in açılış kurdelesini Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kesti.

Çiğköftem Silivri'de hizmete açıldı

Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Yoğurtçu Heykeli mevkiinde hizmet vermeye başlayan Çifköftem’in açılışı gerçekleştirildi. Aykut Akıncı tarafından açılan işletmenin kurdelesini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer kesti. Başkan Yılmaz, bol kazançlar dileyerek işletmenin hayırlı olmasını temenni etti.
 

HER CUMA YÜZDE 50 BEDAVA
“Hayata, mutluluğa, paylaşmaya, en tatlı acıya” diyen işletme sahibi Aykut Akıncı, “Bugün burada olan herkese teşekkür ederim. Her cuma Çiğköftem’de artı yüzde 50 bedava olacak. Herkesi bu muhteşem lezzete ortak olmaya davet ediyorum” dedi.  

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