Çim Çit Nedir?

Hem çok dekoratif hem de çok kullanışlı olan çim çitler her geçen gün daha fazla tercih edilmeye başladı. Çim Çit Ürünleri genellikle tarlalarda, sınır güvenliği için duvarları veya bahçeleri kaplamak adına kullanılan bir üründür. Çim çit kullanım alanları oldukça geniştir. Dekorasyon alanında da sıklıkla kullanılmaktadır. Dekoratif bahçe çiti, peyzaj çiti veya bahçe sondaj çiti olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle bahçe ve teraslarda karşımıza çıkan çim çitler son dönemlerde cafe ya da restoranlarda bazı bölümlerin ayrılması için de kullanılabiliyor. Bunun yanı sıra havuz ve site kenarlarında sıklıkla göreceğiniz çim çitler özellikle erkek ve kadın havuzlarının ayrılması, komşunuzun sizi görmemesi amacı ile de kullanılıyor.

Çim çit genelde yeşil rengi ile karşımıza çıksa bile hemen hemen tüm renklerde üretimi yapılabiliyor. İstediğiniz rengi belirterek sizler de çim çit kullanmak istediğiniz alanlarda farklı bir etki yaratabilirsiniz. Fakat pandemi başladığından beri insanlar doğal görünümü olan Çim Çit’i daha çok tercih etmeye başladı. Çit, galvaniz kaplamalı paslanmaz çelikten üretilen bir üründür. Ürünün paslanmaz olması nedeniyle insan sağlığına olumsuz bir etkisi yoktur. Çim çit tellerin doğru bir şekilde uygulanması uzun süreli kullanım açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda firmamız, uzman kadrosu ve çalışanları ile en iyi uygulamayı garanti eder. UV Kalite Belgemizle de size olan hizmetimizde kanıt olarak mevcuttur. Dilediğiniz alanlarda doğal bir görünüm yakalayabilirsiniz. Siz de alanlarınızda doğal görünümü bozmadan koruma sağlamak istiyorsanız çim çit tercih edebileceğiniz ürünlerin başında geliyor.

Teknolojinin gelişmesi ve mimari alanlarda yapılan yenilikler sonucu hayatımıza pek çok dekoratif ürün girdi. Bu dekoratif ürünlerden bir tanesi olarak son yıllarda sıklıkla karşılaştığımız çit ürünleri, sizlere kullanım için pek çok avantaj sağlıyor. Neden çim çit kullanmalısınız sorunun cevabını maddeler halinde verecek olursak; Çim çit sık dokumalı bir üründür. Bu nedenle özellikle bahçe ve müstakil evlerin etrafını bu ürün ile çevirdiğiniz zaman içerinin görünmesine engel olabilirsiniz. Bahçenize kedi, köpek gibi hayvanların girmesini engelleyebilirsiniz. Çim çit kurulumu ve kullanımı oldukça kolaydır. Sürekli bakım yapmanızı gerektirmediği için zahmetli bir ürün değildir. Güneş ışınlarına karşı dayanıklı bir üründür. Renginde solma olmadan yıllar boyunca kullanılabilir. Her mevsime uygun bir üründür. Yazın sıcaklardan kışın ise soğuk havalardan etkilenmez. Temizliği çok kolaydır. Ateş ile temas ettiği zaman kolay kolay yanmaz. Ürünün kullanım alanını artıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur.  Yerinizde yangın çıksa bile Çim Çitlerimiz yanmaz bu yüzden Yangın Çıkana kadar Ömrü Var PVC olduğu için birçok kez geri dönüşümü vardır ve doğayı kirletmeden Geri Dönüşüm ’de tekrar işleme girebilir. Günümüzde Çim Tohumları Aşıyla yetiştiriliyor. Bu kimyasal madde topraklarımıza girdiği için toprağımızın Doğasını haliyle bozuyor ve zehirliyor, güzel canlı bitkilerimizin yapısını gittikçe bozan insanoğlu geleceğimizi tehdit ediyor ve Küresel İklim Değişikliğine neden oluyor. Uygulandığı ortamlara şık bir görünüm katan çim, bizlere Orman doğasını anımsatır. Pandemiden dolayı evimizde, iş yerlerimizde, kendi yerlerimizde bol vakit geçirmeye başladık. Doğanın canlılığını içten içe şehirlerde de insanlar özlemeye ve arzu etmeye başladı. Tatbikî bunun imkanı varsa çevremize neden uygulamayalım? Ama tatbikî Bitkilerimize, ağaçlarımıza, topraklarımıza zarar vermeden. Doğamız gereği doğa arzusu insanoğlunda her zaman olmuştur. Yaşam enerjimizi sanatta, bilgide ve işte faydalandırıyoruz. Hepimiz doğa ananın bir parçasıysak, neden zarar verelim? Üstelik görünümüyle çimi andıran, yangınla yanmayıp sadece ateşten görünüm olarak işi biten bir ürünün, daha birçok kez dönüşüm fabrikalarında faaliyete geçebilen böyle bir avantajımız varsa neden doğamıza zarar verelim?

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 15:38