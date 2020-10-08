Çocuklarda Balık Yağı Takviyesinin Önemi

Balık yağı birçok fayda sağlayarak hayatınızın merkezinde yer alan takviyelerden biri olarak biliniyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı için balık yağı desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Genel olarak balık beyin sağlığı ile ön plana çıkıyor. Balıktan yeterli miktardan destek alamadığınız zaman omega 3 takviyesine yönelebilirsiniz. Özellikle çocuklar gelişim döneminde omega 3 bakımından zengin besinlere daha fazla ihtiyaç duyar. Çocuklarının beyin gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için balık yağı etkili bir rol oynar. Omega 3 yağ asitleri eksik olan çocuklar davranış bozukluğu, dikkat eksikliği gibi çeşitli sağlık problemleri ve öğrenme güçlüğü gibi problemler görülebilir. Besinlerden yeterli miktarda omega 3 desteği alamayan çocuklar için dışarıdan omega 3 desteği alabilirsiniz.



Çocuklarda balık yağının önemi ve faydaları;

Omega 3 desteği sunan balık yağları sayesinde kirli havanın kalp üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerin önüne geçebilirsiniz.

Balık yağı sayesinde çocuğunuzun dokularına daha fazla oksijen girmesini sağlarsınız. Yapılan araştırmalarda omega 3 desteği alan çocukların astıma yakalandığında daha dirençli bir duruş sergilediği görülmüştür.

Düzenli bir şekilde balık yağı tüketen çocuklarda sakin ve dingin bir ruh hali izlenir.

Çocuğunuzun sağlıklı bir göz yapısına sahip olması için balık yağı desteğinden faydalanabilirsiniz.

Balık yağı kullanan çocukların kemikleri güçlendiği için daha hızlı bir şekilde uzama gösterirler.

Bağışıklık sistemini güçlendiren balık yağı sayesinde çocuğunuzu grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan koruyabilirsiniz.

Çocuklarda görülen egzama belirtilerini hafifleterek daha rahat bir şekilde cilt problemini atlatmasını sağlar.

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