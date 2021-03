Doğarız, dünyaya gözlerimizi açtığımızda ilk deneyimimizi yaşamış oluruz. Sonrasında ömrümüzün geçeceği bu dünyaya ilk bakışımızla. Yürümek için düşe kalka attığımız ilk adımlar da deneyimdir sonuçta bacağımızı öne atmadan, ayakta durmadan nasıl yürümeyi öğrenebiliriz ki? Bu şekilde cesaretle ya da belki biraz endişeyle yaptığımız her yenilik, hayata atılan her ilk adım, bizlere tecrübe kazandırır ve nasıl ilerleyeceğimiz hakkında bilgi verir. Temel yaşam, iş yaşamı, eğlence hayatı, hobiler, eğitim hayatımız kısaca diğer güne farklı bir yaklaşım, farklı bir bilgi ile devam etmemizi sağlayan herşey edindiğimiz deneyimlerle sağlanır. Günümüzde deneyimlerin önemi de artmaktadır. Her geçen gün yeni bir şeyler keşfediliyor ve bizler de buna ayak uydurmalıyız. Sadece temel konularda değil, bizi rahatlatan, mutlu eden, özel keyif alanlarımızda da yeni deneyimlere ihtiyaç duyuyoruz. Bodo, insan hayatında oldukça öneme sahip olan hediye alanında sizler için yaratıcı bir hediye tarzını ortaya koyuyor. ‘’Deneyim hediyeleri’’. Sizlere deneyimin öneminden bahsettik ancak, hediye konusunda neden önemli olduğunu, birkaç kelime ile açıklayalım, ‘’Farklılık’’, ‘’Verim’’, ‘’Kalıcılık’’ ve ‘’Yenilik’’. https://bodo.com/tr/hediyeler/deneyim/

Yaratıcı deneyim hediyeleri

Deneyimlerin, hayatımızdaki yoğun, olumlu etkilerini biliyoruz. Deneyim hediyeler de, bu olumlu etkileri sadece kendi hayatımıza uygulamak yerine, sevdiğimiz herkesin hayatına uygulayabilmemizi sağlıyor. Üstelik hediye olarak ve özel günlerimiz vasıtasıyla. Düşünün, çağımız her geçen gün değişiyor ve hızla gelişiyor iken, neden hediye zevkleri ve tarzları aynı kalsın ki? Hediyeler insanlığın oluşumundan beri vardı ve hep de olmaya devam edecek. Bu bizim vazgeçilmez bir parçamız çünkü mutlu etmeyi, edilmeyi seviyoruz. Karşılık beklemeden sevdiklerimizin yaşamlarında çiçekler açtırmayı, yüzlerini güldürmeyi, kalplerini sevgi ve içtenliğimizle doldurmayı… Bodo.com yaratıcı deneyim hediyeleri ile sizlere ve sevdiklerinize, en çok ilgi duyulan alanlarda ve çağın en çok tercih edilen aktiviteleri kapsamında birbirinden özel deneyim hediyeleri oluşturdu. ‘’SPA ve Masajlar’’, ‘’Adrenalin’’, ‘’Aktivite’’, ‘’Oyunlar ve Partiler’’, ‘’Romantik’’ gibi 12 ayrı kategoride sınıflandırdığı deneyimleri incelemek için https://bodo.com/tr/ ’a gelin.

Deneyim hediye fikirleri

Bazen hediye seçerken, insanları mutlu etmenin zor olduğunu düşünebilir, umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Hiç böyle düşünmenize gerek yok çünkü sadece hediyeyi vereceğiniz kişinin ilgi alanlarına az da olsa hakimseniz beklediğiniz mükemmel sonucu alabilirsiniz. Özellikle bodo.com daki deneyim hediyeleri incelediğinizde mutlaka birkaç fikir edinebilirsiniz. Bodo’nun size hediyenizi verirken birkaç tercih sunma olanağı tanıması da işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Erkek arkadaşınıza eğlenceli bir doğum günü sürprizi yapmak istiyorsunuz, hem ilginç bir hediye olsun hem de unutulmaz bir gün geçirin istiyorsanız, ‘’Korku Evi Oyunu’’, tam size göre! Anneniz için, ‘’Kahve Masajı’’ deneyimi, eşinize ‘’İki Kişi için ATV Turu’’ deneyimi özel günlerinizi büyük bir eğlenceye çevirecek. Bodo ile dünyanıza yeni renkler katın.