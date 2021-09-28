Dijital Ortamlarda Görünür Olmak İçin SEO Ajansı İle Çalışabilirsiniz

Web sitelerinin arama motorlarının taramasına uygun hale getirilmesi ve hedeflenen anahtar kelimelere ait arama motorlarında yükseltilmesi için gerçekleştirilen işlemler SEO diğer bir deyişle arama motoru optimizasyonu olarak tanımlanmaktadır. Arama motorları, arama sonuçlarının suistimal edilmemesi için belirli kriterleri göz önünde bulundurur ve uyulması gereken kriterler konusunda bilgilendirmede bulunurlar. Web sitelerinin arama motoru sonuçları sıralamalarında yükselmesi için gerçekleştirilen SEO çalışmaları SEO ajansı tarafından titizlikle uygulanır. Sektörünün öncü isimlerinden biri olan Simur Digital, Google SEO hizmeti kapsamında profesyonel SEO uzmanlarından oluşan ekibi ile son derece kaliteli ve başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Böylece Simur Digital müşterileri, Google arama motoru sonuçlarında rakiplerinin önünde yer alabilmek için iyi planlanmış analiz ve hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Arama motorlarının web sitelerini daha iyi taraması ve anlaması için bazı teknik düzenlemelerin yapılmasına gereklidir. Web sitelerinin içerisinde yapılan teknik düzenlemeler bu amaca yönelik çalışmaları kapsar. Arama motorları; herhangi bir web sitesinin içeriği ile değerlendirilmesi aşamasında kullanıcı deneyimini göz önünde bulundururlar. Algoritmasını ise o deneyimlere paralel olarak oluştururlar. Buna bağlı olarak da kullanıcılara istedikleri sonuçları gösterirler. Site içi SEO çalışmaları, tüm web sayfalarının ve kategorilerin SEO uyumlu olacak şekilde arama motorlarına anlamlandırılması işlemlerini kapsar. Bu sayede kullanıcılar, arama motorları aracılığı ile hedef kelimeleri ile en alakalı ve en kaliteli içeriklere ulaşma imkanından yararlanırlar.

Site dışı SEO işlemlerinde pek çok farklı teknik uygulanabilir. Bunlar arasında web sitesinin kaliteli ve yüksek backlink sayısına sahip olması en önemli etkenlerden biri olarak kabul edilir. Backlink en genel şekliyle bir web sitesinin diğer bir web sitesine verdiği link olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte Google başta olmak üzere arama motorlarının hiçbiri manipüle edilmiş backlinklere olumlu yaklaşmaz ve olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir. Verilen backlinkin değeri doğrudan kullanıcı etkileşimini belirler. İçerikle ilgisi bulunmayan ve içeriği ziyaret eden kullanıcılar tarafından tıklanmayan backlinklerin spam olarak algılanması söz konusu olabilir. Bu durum, backlinklerin arama motorları nezdinde bir referans olarak kabul edilmesinden kaynaklanır ve arama motorları yapay referansları kabul etmezler. O yüzden web sitesine gelen backlinklerin doğal yollarla oluşturulmuş olması son derece önemli bir konudur. Web siteleri, kaliteli ve insanların gerçekten beğenecekleri şekilde olması ve dikkat çekici içerikler yayınlamaları durumunda kullanıcıların sitelerine doğal yollarla backlink vermelerini sağlayabilirler.

Backlinkler dışında arama motorları; kullanıcıların deneyimlerini de göz önünde bulundururlar. Web dünyasındaki pek çok etkeni değerlendirmeye alır ve algoritmalarını bu etkenler çerçevesinde şekillendirirler. Arama motorlarının dikkat ettiği noktalar arasında sosyal medya platformlarındaki etkinlik ve marka bilinirliği gibi etkenler üst sıralarda yer alır.

SEO Çalışmalarında Arama Motoru Kriterleri Göz Önünde Bulundurulmalıdır

SEO çalışmaları kapsamında arama motorları tarafından onaylanmadığı bilinen bazı yöntemler kullanılarak arama motorunun çalışmasının manipüle edilmesi, bu sayede bir web sitesinin ilgili ya da hedef anahtar kelimelerde öne çıkmasının hedeflenmesi Black Hat SEO olarak tanımlanmaktadır. Black Hat SEO yöntemleri arasında; anahtar kelime yığınları, bilgisayar tarafından otomatik olarak yazılan sayfalar, küçük makaleler, çıkış sayfaları, ikiz sayfalar ve görünmez yazılar yer almaktadır.

Onaylanmayan yollar olduğundan dolayı Black Hat SEO teknikleri, alan adının kısmen ya da tamamen indekslerden çıkarılması gibi istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Google kalite yönergelerini ihlal ettiği tespit eden siteler manuel işlem cezasına maruz kalabilmektedirler. Bu durumda katma değeri düşük ya da tam spam cezası uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte kalite yönergelerini ihlal eden sitelerin Google dizinlerinden genellikle kalıcı olarak uzaklaştırıldığı da bilinen bir gerçektir.

Black Hat SEO yöntemleri web sitelerini kısa sürede arama motorlarının üst sıralarına çıkarsa da uzun vadede zarara ve kalıcı cezalara yol açabilmektedir. Black Hat SEO yöntemleri de site içi ve site dışı olmak üzere iki farklı kategoride uygulanabilir. Site içi SEO, ana sayfa üzerinden yapılan bağlantıları, site dışı SEO ise rakip sitelere ait düşme ya da kısa süreli ön sayfalara yükselmeleri kapsamaktadır.

Site içi SEO yöntemleri arasında; ana sayfa üzerinden gereksiz ve aşırı bağlantılar yapılması, gereğinden fazla etiket kullanımı, link çıkışının kalitesiz sitelere verilmesi ve anlamsız kod dizinlerinin bulunması yer almaktadır. Site dışı SEO kapsamında ise asıl siteye binlerce bağlantı gönderilmesinin yanı sıra Sandbox ya da filtre cezasına neden olabilecek içeriklerin yer alması sayılabilir.

Black Hat SEO illegal yollardan yapıldığından dolayı Google tarafından tavsiye edilmez ve hiçbir şekilde desteklenmez. Üstelik Google tarafından tespit edildiğinde ceza uygulaması gibi olumsuz bir durum söz konusudur. Bu durumun engellenebilmesi için; site içi ve site dışı düzenlemelerin en doğru ve etkili şekilde yapılması gerekmektedir.