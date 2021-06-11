Doğal Ogx Saç Ürünlerini Keşfet!

Dünya’da sıkça tercih edilen bir saç markası olan Ogx Türkiye’de de deneyenlerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Ogx şampuan, saç kremi, maske, saç serumu ve şekillendirici gibi saç bakımında ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünleri geniş yelpazesinde bulundurmaktadır.

Saçların sağlıklı, bakımlı ve parlak görünmesi için uygulanan en temel adımlardan biri şampuandır. Saçlar gün içerisinde çevresel etkenler ve ısı şekillendiricilerine maruz kalır. Böylece saçlar ilk yıkandığı andaki canlılığını ve parlaklığını yitirir. Bu noktada siz de Ogx şampuan ile saç ve saç derinizi nazikçe temizler, her saç tipiyle uyumlu olarak geliştirilen şampuan çeşitleri sayesinde siz de ihtiyacınıza ve saç yapınıza uygun olan şampuanı tercih edebilirsiniz. O halde gelin markanın en çok sevilen şampuan çeşitlerine göz atalım…

Biotin And Collagen Şampuan

İnce, zayıf ve güçsüz saçların daha hacimli görünmesini sağlamak için geliştirilmiş şampuandır. İçeriğinde bulunan kolajen saçlara kökten uca bakım yaparken lif özü, buğday proteinleri ile saçları besler. Saç uçlarındaki kırılmalara dayanıklı hale getirir, parlaklık kazandırır.

Ogx Coconut Curls Şampuan

Kıvırcık saç tipleri için özel olarak geliştirilmiştir. Saç ve saç derisini temizler. İçeriğinde bulunan Hindistan cevizi yağı ve tatlı bal saçlarınızı besler. Saçlarınıza parlaklık ve canlılık kazandırır. Bu şampuanın sıklık tercih edilme sebebi saçlarınızdaki bukleleri belirginleştirmeye yardımcı olur. Eğer siz de kıvırcık veya dalgalı saçlara sahipseniz Ogx şampuan tam da size göre diyebiliriz.

Şampuan çeşitlerinin yanı sıra saç serumu ve saç bakım yağı gibi ürünleri de yelpazesinde bulundurur. Ogx Coconut Milk saç serumu markanın en sevilen ürünleri arasında yer alır. İçeriğinde bulunan Hindistan cevizi özü, yumurta beyazı proteini saç uçlarındaki kırılmayı önleyerek besler, nemlendirir. Tüm saç tiplerinin kullanımı için oldukça idealdir. Etkili sonuç için düzenli kullanmayı ihmal etmeyin.

Sizde tüm Ogx ürün çeşitlerini Dermokozmetika sitesinden inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme seçeneği ve hızlı kargo imkanı ile hemen sahip olabilirsiniz.